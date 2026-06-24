MasterChef: Η μεγάλη ημέρα του Πάνου για τον τελικό αρχίζει!

Οι βοηθοί που επέλεξε και η δύσκολη αποστολή

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MasterChef 2026 | Σειρά του Πάνου να διαγωνιστεί στη 2η δοκιμασία του τελικού! -

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πάνος Τελάλης συμμετέχει στον τελικό του MasterChef 2026, αντιμετωπίζοντας τη δεύτερη απαιτητική δοκιμασία.
  • Επέλεξε τους Φίλιπ και Γιώργο Δημητριάδη για τη μπριγάδα του, οι οποίοι τον υποστηρίζουν στην τελική φάση.
  • Πρέπει να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα πεντάπλευρο menu degustation, με γλυκό στο τέλος.
  • Οι προηγούμενοι νικητές του MasterChef επιστρέφουν ως κριτές, προσφέροντας feedback για τα πιάτα του Πάνου.
  • Ο Πάνος διεκδικεί έπαθλο 100.000 ευρώ και 10.000 ευρώ για τους βοηθούς του αν πετύχει υψηλότερη βαθμολογία από τον Τάσο.

Η ώρα του Πάνου Τελάλη έφτασε στο MasterChef 2026, καθώς ο δεύτερος φιναλίστ κλήθηκε να αντιμετωπίσει τη δεύτερη και ιδιαίτερα απαιτητική δοκιμασία του μεγάλου τελικού. Χθες, Τρίτη 23/6 είδαμε τον Τάσο να μαγειρεύει με την μπριγάδα του, ενώ απόψε, ήρθε η στιγμή του Πάνου.

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Με τη βαθμολογία από τη δοκιμασία αντιγραφής στη Βαρκελώνη να παραμένει σφραγισμένη, ο Πάνος πέρασε στην επόμενη φάση του τελικού, όπου καλείται να αποδείξει τις ικανότητές του όχι μόνο ως μάγειρας, αλλά και ως επικεφαλής επαγγελματικής κουζίνας.

MasterChef: Η μεγάλη ημέρα του Πάνου για τον τελικό αρχίζει!

Οι δύο παίκτες που επέλεξε για τη μπριγάδα του

Για μία από τις σημαντικότερες δοκιμασίες της χρονιάς, ο Πάνος επέλεξε να έχει στο πλευρό του τον Φίλιπ και τον Γιώργο Δημητριάδη.

Ο Φίλιππο αποκάλυψε ότι διέκοψε τα σχέδιά του να επιστρέψει στην Αυστραλία μόλις δέχθηκε το τηλεφώνημα από την παραγωγή, τονίζοντας πως ήθελε να στηρίξει τον φίλο του στην τελική ευθεία του διαγωνισμού.

Από την πλευρά του, ο Γιώργος δήλωσε πως δεν το σκέφτηκε ούτε στιγμή όταν του έγινε η πρόταση, και τόνισε ότι με τον Πάνο είχαν συνεργαστεί στον ίδιο πάγκο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και διατηρούν εξαιρετική σχέση.

masterchef

Ο ίδιος ο Πάνος χαρακτήρισε και τους δύο «άχαστους μάγειρες», εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη του στις δυνατότητές τους.

Ένα μενού πέντε σταδίων σε πραγματικές συνθήκες εστιατορίου

Οι τρεις chef κριτές εξήγησαν στον φιναλίστ πως θα πρέπει να σχεδιάσει και να εκτελέσει ένα menu degustation πέντε σταδίων, με υποχρέωση το τελευταίο πιάτο να είναι γλυκό.

Παράλληλα, θα έχει την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση της κουζίνας, τη διαχείριση της μπριγάδας, τη συνεργασία με τους σερβιτόρους και τον έλεγχο κάθε πιάτου που θα φεύγει από το πάσο.

«Αυτή η δοκιμασία μου φαίνεται πιο εύκολη από την προηγούμενη», σχολίασε αρχικά ο Πάνος, εξηγώντας πως προτιμά να παρουσιάσει τη δική του μαγειρική ταυτότητα αντί να αντιγράψει ένα ξένο πιάτο.

Οι νικητές του MasterChef επιστρέφουν ως κριτές

Η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς για τον Πάνο - όπως και χθες για τον Τάσο - ήταν η επιστροφή των προηγούμενων νικητών του MasterChef, οι οποίοι για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ανέλαβαν ρόλο κριτών!

Οι πρώην καλύτεροι του διαγωνισμού θα δοκιμάσουν τα πιάτα του Πάνου μαζί με τους τρεις chef κριτές και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της δοκιμασίας.

Ο Πάνος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πρόκληση.

«Γουστάρω πάρα πολύ που θα μαγειρέψω για τους νικητές του MasterChef. Σίγουρα θα είναι δύσκολοι κριτές, αλλά το feedback που θα μου δώσουν θα με κάνει καλύτερο στο μέλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το κίνητρο των 10.000 ευρώ

Εκτός από τη βαθμολογία που μπορεί να τον φέρει πιο κοντά στον τίτλο και το έπαθλο των 100.000 ευρώ, υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό κίνητρο.

Σε περίπτωση που ο Πάνος πετύχει υψηλότερη βαθμολογία από τον Τάσο στη συγκεκριμένη δοκιμασία, οι δύο βοηθοί του θα μοιραστούν το ποσό των 10.000 ευρώ.

Με την πίεση να κορυφώνεται και τις απαιτήσεις να είναι μεγαλύτερες από ποτέ, ο Πάνος και η μπριγάδα του ρίχνονται στη μάχη του μεγάλου τελικού, διεκδικώντας ένα σημαντικό προβάδισμα πριν από την τελική ευθεία για την ανάδειξη του επόμενου Έλληνα MasterChef.

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