Κατερίνα Καινούργιου: «Έτσι λέω... και μετά τα ξεχνάω!»

Η παρουσιάστρια κάνει τον απολογισμό της χρονιάς

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Η Κατερίνα Καινούργιου στο Καλύτερα δε γίνεται

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Με συγκίνηση έριξε αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν η Κατερίνα Καινούργιου, ανανεώνοντας το ραντεβού της με τους τηλεθεατές για τον Σεπτέμβριο.

Καινούργιου: «Έπαθα ίλιγγο θέσεως. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί»

Λίγο μετά το φινάλε του «Super Κατερίνα», η παρουσιάστρια μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και έκανε τον δικό της απολογισμό, περιγράφοντας τη φετινή σεζόν ως μία από τις πιο ξεχωριστές της ζωής της.

 

«Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν πολύ καλά, το πιο σημαντικό όμως ήταν ότι ήταν μια πολύ έντονα συναισθηματικά φορτισμένη χρονιά για μένα με το καλό πρόσημο, λόγω της γέννησης της κορούλας μου. Και μετά, που επέστρεψα, το βίωσα με τους συνεργάτες μου και τους τηλεθεατές, οπότε ήταν μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά για μένα. Είμαι πολύ ευγνώμων», είπε χαρακτηριστικά.

Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - «Έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της»

Στη συνέχεια, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στις αλλαγές που φέρνει η νέα τηλεοπτική σεζόν, εκφράζοντας την ευχή να υπάρχουν όμορφα πρότζεκτ και δουλειά για όλους.

 

«Να κάνουμε ωραίες εκπομπές, να έχουμε όλοι δουλειά, γιατί όλοι αυτό κοιτάμε. Αυτό που σκεφτόμαστε όλοι οι άνθρωποι της τηλεόρασης είναι να γίνονται ωραία πρότζεκτ και να έχουμε δουλειά, δε σκεφτόμαστε πια τόσο ανταγωνιστικά. Φέτος προσπάθησα να μην είμαι αυτοαναφορική και να μην απαντάω σε συναδέλφους μέσα από την εκπομπή και νομίζω ότι το κατάφερα. Τις προηγούμενες χρονιές δε το είχα καταφέρει. Ελπίζω να συνεχίσω έτσι και του χρόνου, γιατί έτσι λέω και μετά τα ξεχνάω και κάνω τα δικά μου πάλι», ανέφερε με χιούμορ.

Η φετινή σεζόν είχε, άλλωστε, ξεχωριστή σημασία για την παρουσιάστρια, καθώς έγινε για πρώτη φορά μητέρα, με την κόρη της να αποτελεί, όπως έχει εξομολογηθεί πολλές φορές, τη μεγαλύτερη ευτυχία της ζωής της.

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