Στους τηλεοπτικούς μας δέκτες επέστρεψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωινό της Πέμπτης 2 Ιουλίου, αλλά χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ανέλαβε για λίγο την παρουσίαση και είπε για τη συνεργάτιδα και φίλη του τα εξής στον αέρα της ψυχαγωγικής εκπομπής: «Σήμερα και αύριο και καλό καλοκαίρι μετά, κανονικά. Λοιπόν, το Κατερινάκι μας, για σήμερα, δε θα είναι μαζί μας».

«Μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι τόσο σημαντικό, αλλά έπρεπε να πάρει λίγο τον χρόνο της και να ξεκουραστεί. Να της ευχηθούμε περαστικά, όχι γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα γιατί έχουμε την τελευταία εκπομπή και η Super Κατερίνα ρίχνει αυλαία.

Αύριο θα κάνουμε πάρτι κανονικό! Τα παιδιά της παραγωγής έχουν ετοιμάσει μπαλόνια, ιστορίες, catering. Εμένα θα ‘ρθουν τα παιδάκια μου, θα ‘ρθουν τα παιδιά πάρα πολλών, του Συρίγου, θα κάνουμε πάρτι κανονικό» πρόσθεσε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης στον αέρα της εκπομπής Super Κατερίνα, το πρωινό της Πέμπτης, στον Alpha.