Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post

«Οι πιο όμορφες Κυριακές της ζωής μου», έγραψε η παρουσιάστρια

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Η Κατερίνα Καινούργιου «λιώνει» για την κόρη της - Το τρυφερό post
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Η αποκάλυψη για το πώς είναι το σώμα της 2,5 μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της / Βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου περνάει τις Κυριακές της με την κόρη της, Ξένια, μακριά από την τηλεόραση.
  • Μοιράστηκε τρυφερό Instagram Story κρατώντας το χέρι της κόρης της, δηλώνοντας: «Οι πιο όμορφες Κυριακές της ζωής μου».
  • Η παρουσιάστρια έχει εκφράσει τη χαρά της για τη μητρότητα, λέγοντας ότι η κούραση φεύγει μόλις βλέπει την κόρη της.
  • Το καλοκαίρι θα είναι αφιερωμένο στην οικογένεια και σε μικρές αποδράσεις.

Οι Κυριακές της Κατερίνας Καινούργιου έχουν αποκτήσει πλέον άλλη σημασία.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, η παρουσιάστρια επιλέγει να γεμίζει τις ελεύθερες ώρες της με τις πιο πολύτιμες στιγμές: εκείνες δίπλα στην κόρη της, Ξένια.

Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με την κόρη της, Ξένια

Το μεσημέρι της Κυριακής, η Κατερίνα μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό Instagram Story, στο οποίο κρατά το μικροσκοπικό χεράκι της μικρής, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Οι πιο όμορφες Κυριακές της ζωής μου».

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Το τρυφερό story με την κόρη της

Μια εικόνα που δεν χρειάζεται πολλά λόγια, αφού αποτυπώνει τη νέα καθημερινότητα και την ευτυχία που βιώνει ως μαμά.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια μιλά με συγκίνηση για τη μητρότητα. Όπως είχε εξομολογηθεί πρόσφατα στον αέρα της εκπομπής της, η κούραση εξαφανίζεται μόλις αντικρίζει την κόρη της, περιγράφοντας το συναίσθημα ως κάτι «απίστευτο».

 

 

Με το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν να πλησιάζει, όλα δείχνουν πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι αφιερωμένο στην οικογένεια, στις μικρές αποδράσεις και στις στιγμές που, όπως φαίνεται, είναι οι πιο πολύτιμες για την ίδια.

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