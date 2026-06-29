Η αποκάλυψη για το πώς είναι το σώμα της 2,5 μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της / Βίντεο Super Κατερίνα

Οι Κυριακές της Κατερίνας Καινούργιου έχουν αποκτήσει πλέον άλλη σημασία.

Μακριά από τα τηλεοπτικά πλατό και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητας, η παρουσιάστρια επιλέγει να γεμίζει τις ελεύθερες ώρες της με τις πιο πολύτιμες στιγμές: εκείνες δίπλα στην κόρη της, Ξένια.

Το μεσημέρι της Κυριακής, η Κατερίνα μοιράστηκε ένα άκρως τρυφερό Instagram Story, στο οποίο κρατά το μικροσκοπικό χεράκι της μικρής, συνοδεύοντάς το με τη φράση: «Οι πιο όμορφες Κυριακές της ζωής μου».

Μια εικόνα που δεν χρειάζεται πολλά λόγια, αφού αποτυπώνει τη νέα καθημερινότητα και την ευτυχία που βιώνει ως μαμά.

Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η παρουσιάστρια μιλά με συγκίνηση για τη μητρότητα. Όπως είχε εξομολογηθεί πρόσφατα στον αέρα της εκπομπής της, η κούραση εξαφανίζεται μόλις αντικρίζει την κόρη της, περιγράφοντας το συναίσθημα ως κάτι «απίστευτο».

Με το φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν να πλησιάζει, όλα δείχνουν πως το φετινό καλοκαίρι θα είναι αφιερωμένο στην οικογένεια, στις μικρές αποδράσεις και στις στιγμές που, όπως φαίνεται, είναι οι πιο πολύτιμες για την ίδια.