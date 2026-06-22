Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με την κόρη της, Ξένια

Μας δείχνει τη μικρή Ξένια να της κρατά το χέρι

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Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για το πώς είναι το σώμα της 2,5 μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της / Βίντεο Super Κατερίνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου είναι ευτυχισμένη με την κόρη της Ξένια, το πρώτο της παιδί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Αφιερώνοντας χρόνο στη μικρή Ξένια, η παρουσιάστρια μοιράζεται τρυφερές στιγμές στο Instagram.
  • Μοιράστηκε μια φωτογραφία όπου η Ξένια της κρατά το χέρι, εκφράζοντας τα συναισθήματά της με emojis.
  • Γιόρτασε την πρώτη πατρική εμπειρία του συντρόφου της, αποκαλώντας τον 'τον καλύτερο μπαμπά του κόσμου'.

Η Κατερίνα Καινούργιου βιώνει μία από τις ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της, καθώς εδώ και λίγο καιρό κρατάει στην αγκαλιά της την κορούλα της, το πρώτο της παιδί με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή. Όλο αυτό το διάστημα, όπως είναι φυσικό, η παρουσιάστρια του Alpha και της «Super Κατερίνα» αφιερώνει μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς της στη μικρή Ξένια.

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Μάλιστα, η ίδια, μοιράζεται μερικές στιγμές τους, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και οι διαδικτυακοί της φίλοι «λιώνουν» και της στέλνουν τρυφερά μηνύματα.

Σήμερα, λοιπόν, η Κατερίνα Καινούργιου, μοιράστηκε μία εξίσου τρυφερή εικόνα, όπου μας δείχνει τη μικρή Ξένια να της κρατά το χέρι. Πρόσθεσε και δύο emojis, εκφράζοντας έτσι τα συναισθήματα που νιώθει που είναι τόσο έντονα.

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Η φωτογραφία:

Καινούργιου: Η τρυφερή φωτογραφία που ανέβασε με την κόρη της, Ξένια

Η παρουσιάστρια, μάλιστα, γιόρτασε και τη χθεσινή μέρα, καθώς ο αγαπημένος της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε τα εξής για τον σύντροφό της: «Το να σε βλέπω πατέρα είναι μια από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου….Χρόνια πολλά αγάπη μου…Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου».

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