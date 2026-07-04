Αρκού 5 λεπτά την ημέρα, χωρίς καθρέφτες, χωρίς μουσική, μόνο εσύ και το σώμα σου.

Το stretching δεν είναι γυμναστική. Είναι φροντίδα. Κάποιοι το βλέπουν σαν «συμπλήρωμα» της γυμναστικής, άλλοι βέβαια το παραλείπουν εντελώς. Όμως το stretching είναι κάτι πολύ περισσότερο από διατάσεις πριν ή μετά το γυμναστήριο. Είναι μια πράξη φροντίδας που απελευθερώνει την ένταση και επαναφέρει το σώμα στην φυσική του ισορροπία.

Όταν τεντώνεις τους μυς σου, στέλνεις στο σώμα ένα ξεκάθαρο μήνυμα: «είμαι εδώ, σε ακούω». Οι περισσότεροι από εμάς ζούμε με ώμους σφιγμένους, πλάτη καμπουριασμένη και σαγόνι σφιχτό. Αυτές οι μικρές συσπάσεις δεν είναι απλώς στάση σώματος. Είναι τρόπος ζωής. Και το stretching λειτουργεί σαν αντίδοτο. Χαλαρώνει το νευρικό σύστημα, μειώνει τα επίπεδα κορτιζόλης και επαναφέρει τη ροή της ενέργειας. Η αίσθηση που νιώθεις μετά από μερικές διατάσεις δεν είναι τυχαία. Είναι το σώμα σου που αναπνέει ξανά.

Το σώμα θυμάται και απελευθερώνεται

Σύμφωνα με έρευνες, το σώμα μας αποθηκεύει στρες και συναισθήματα. Όταν κάτι μας πιέζει, οι μύες συσπώνται σαν μηχανισμός προστασίας. Κι εκεί είναι που ξεχνάμε να μας φροντίσουμε. Να σηκωθούμε από την καρέκλα ή τον καναπέ και να διώξουμε την ένταση από το σώμα μας.

Το stretching βοηθά να αποφορτιστεί αυτή η σωματική μνήμη. Κυρίως γιατί μας κάνει να «κατοικήσουμε» ξανά μέσα στο σώμα μας. Εκεί που η ένταση έχει γίνει συνήθεια, μια απλή διάταση μπορεί να λειτουργήσει σαν πράξη συμφιλίωσης. Σα να ζητάμε ένα συγγνώμη προς το σώμα που κουβαλάει όσα το μυαλό δεν προλαβαίνει να επεξεργαστεί.

5 λεπτά στο σπίτι αρκούν

Δεν χρειάζεσαι εξοπλισμό, ούτε εμπειρία. Μόνο ένα χαλάκι, λίγη μουσική και πέντε λεπτά χωρίς περισπασμούς. Ξεκίνα από τα βασικά: Δοκίμασε μερικές κυκλικές κινήσεις προς τα πίσω. Άσε το κεφάλι σου να πέσει ελαφρά μπροστά και πάρε βαθιές αναπνοές.

Κάθισε στο πάτωμα, τέντωσε τα πόδια μπροστά και προσπάθησε να αγγίξεις τις άκρες των δαχτύλων σου. Αν δε φτάνεις δεν είναι ανάγκη να πιεστείς. Εξάλλου, το stretching δεν είναι αγώνας, αλλά μια προσπάθεια να χαλαρώσεις το σώμα σου.

Διάβασε αναλυτικά για τα οφέλη των διατάσεων, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Μαρία Παπαδοπούλου