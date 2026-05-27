Όταν η περιφρόνηση γίνεται «κανονικότητα» και αθόρυβη απαξίωση

Πολλοί πιστεύουν ότι ότι η αγάπη είναι αρκετή ακόμα και ως παγωμένη σιωπή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.05.26 , 17:03 Μητσοτάκης: Τα 6 προγράμματα δωρεάν προληπτικών εξετάσεων μέχρι το 2030
27.05.26 , 16:52 Όταν η περιφρόνηση γίνεται «κανονικότητα» και αθόρυβη απαξίωση
27.05.26 , 16:50 StarLight - Χρήστος Ρουμελιώτης: «Αγαπώ ό,τι έχει ζωή και χρώμα!»
27.05.26 , 16:36 Τόμας Γουόκαπ - Εστρέλλα Νούρι: Βόλτα στην Αθήνα μετά τον θρίαμβο
27.05.26 , 16:36 MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι μαγειρεύουν κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες
27.05.26 , 16:12 Λεμπιδάκης: Οι διαρροές που έσπειραν τη διχόνοια στην ομάδα του Τσουρού
27.05.26 , 16:00 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η boho glam εμφάνιση με crochet crop top
27.05.26 , 15:55 Ιωάννα Μαλέσκου: Βόλτα στο Μοναστηράκι με την κατάξανθη κόρη της, Μαρίλια
27.05.26 , 15:54 Μαρία Σινιώρη: Το Κορίτσι Του Καιρού Μιλά Για Τη Ζωή Της Σήμερα
27.05.26 , 15:51 ΟΠΕΚΕΠΕ: Με καλυμμένα τα πρόσωπά τους οι κατηγορούμενοι
27.05.26 , 15:50 Τα επαγγέλματα με τη μεγαλύτερη επαγγελματική προοπτική
27.05.26 , 15:48 Lila Live - “Welcome to L World” στις 12 Ιουνίου στην Τεχνόπολη
27.05.26 , 15:33 Ρόδος: Θρήνος για την 24χρονη που βρέθηκε νεκρή στο δωμάτιό της
27.05.26 , 15:27 Άση Μπήλιου: «Βοηθητική μέρα για να εκφράσουμε σκέψεις & όσα νιώθουμε»
27.05.26 , 15:11 Πώς οι φόροι μειώνουν τον μισθό των Ελλήνων - Το εισόδημα των Ευρωπαίων
Μαρία Καλάβρια: Έκλαιγε με λυγμούς στην αγκαλιά του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Κουτσουμπής: Γενέθλια αγκαλιά με την κόρη του- Oι φωτογραφίες με την Katken
Κηδεία Μαστροκώστα: «Λουλούδι μου σε φέρανε» - Κατέρρευσε η μητέρα της
Σπαρακτικός ο επικήδειος του Τραϊανού Δέλλα: «Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν»
Αλέξανδρος Πιεχόβιακ: «Μου έχουν προτείνει να αλλάξω το επίθετό μου»
Μαστροκώστα: «Xρειάστηκε μεταμόσχευση και ο οργανισμός της δεν το άντεξε»
Μεγάλη δωρεά στο Λιμενικό από το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και τη Motor Oil
MasterChef: Λύθηκαν στα γέλια οι παίκτες με τον Ανδρέα
Κατερίνα Γερονικολού: Ο λόγος που δεν παντρεύεται τον Γιάννη Τσιμιτσέλη
Συγκίνησε η Βικτώρια Δέλλα: «Σ' αγαπώ, μαμά. Θα είσαι για πάντα μέσα μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Αυτά είναι τα ζώδια που θα
Ζώδια 14/5/25: Προβλέψεις Για Τα 12 Ζώδια
H Σελήνη είναι στο Ζώδιο του Τοξότη- Πώς επηρεάζει τα
Ζώδια 27/3/25: Προβλέψεις Από Την Άση Μπήλιου
Σύνοδος Ανάδρομης Αφροδίτης- Ποσειδώνα: Πώς επηρεάζει τα ζώδια
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Ποιοι Επηρεάζονται
Ο Ερμής απέναντι από τον Ανάδρομο Άρη: Πώς επηρεάζει τα
Δίδυμος-Παρθένος-Ζυγός
Aυτή είναι η τριάδα των πιο έξυπνων ζωδίων
τοξικός σύντροφος
Tις αθώες φράσεις που χρησιμοποιεί ένας χειριστικός σύντροφος
Επικοινωνία
Πώς να αφήσεις τις ντροπές και να λυθείς στην επικοινωνία
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις της εβδομάδας 11/4/22 – 17/4/22
ζώδια σχέσεις
Πες μου το ζώδιό του να σου πω πώς θα
Παπίλα/Καρτελιάς
O σύντροφός σου βάζει τελεία στο τέλος του μηνύματος; Τι
Άση Μπήλιου
Ποια ζώδια επηρεάζει η Πανσέληνος στις 19/12/2021;
Οι Ερωτικές Προβλέψεις Για Την Εβδομάδα 28/06 - 04/ 07/ 21
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 28/06/2021 – 04/07/2021
Άση Μπήλιου - καλοκαίρι 2021
Άση Μπήλιου: Θα είναι ένα καλοκαίρι αντιθέσεων και καρμικών γεγονότων
Άση Μπήλιου
Άση Μπήλιου: Οι ερωτικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδας
Άση Μπήλιου
Βρείτε τον σημαντικότερο τομέα στη ζωή σας για το 2021
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Σχεσεις
Το πιο σημαντικό είναι να θυμάσαι ότι η αγάπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έχω βρεθεί κι εγώ εκεί. Σε εκείνο το σημείο όπου νιώθεις πως, ό,τι κι αν κουβαλάς, όσο κι αν παλεύεις να ακουστείς, ο άνθρωπος δίπλα σου μοιάζει να μην αγγίζεται. Θυμάμαι την αίσθηση του να προσπαθώ να «αποδείξω» πως αυτό που νιώθω είναι αληθινό, λες και χρειαζόμουν κάποιο επίσημο πιστοποιητικό για τον πόνο μου. Αν το ζεις κι εσύ, θέλω να ξέρεις πως δεν είσαι μόνος.

Friday I’m in love... αλλά τι γίνεται με τη Δευτέρα;

Για μένα, το πιο εξουθενωτικό δεν ήταν οι μεγάλες συγκρούσεις, αλλά η αθόρυβη περιφρόνηση. Αυτή η αίσθηση ότι οι ανάγκες μου, τα όριά μου, ακόμα και οι χαρές μου, αντιμετωπίζονταν με μια ελαφριά ανατίναξη των ώμων. Η περιφρόνηση είναι ύπουλη· δεν είναι «καθαρή» απόρριψη που σε κάνει να φύγεις αμέσως. Είναι μικρές, επαναλαμβανόμενες πράξεις που με έκαναν να αναρωτιέμαι διαρκώς: «Μήπως υπερβάλλω;».

Κατάλαβα αργότερα πως η περιφρόνηση δεν είναι μίσος. Είναι κάτι πιο διαβρωτικό: είναι η τοποθέτηση του άλλου σε ένα σκαλί πιο κάτω.

relationships

Ένιωθα πως η εσωτερική μου εμπειρία δεν άξιζε τον χρόνο ή την προσοχή του. Και το χειρότερο ήταν η σύγχυση. Μια μέρα «κανονικότητας» ή τρυφερότητας ήταν αρκετή για να με κάνει να ακυρώσω όλα όσα ένιωθα την προηγούμενη.

Σταμάτησα να προσπαθώ να «διαγνώσω» τον άλλον και άρχισα να κοιτάζω το μοτίβο. Είδα την τιμωρητική απόσυρση — εκείνη την παγερή σιωπή που με άφηνε μόνο μου με το πρόβλημα, χωρίς καμία γέφυρα επικοινωνίας. Είδα την υποτίμηση να φοράει το προσωπείο του χιούμορ, με ειρωνείες και «καρφιά» που μετά βαφτίζονταν «απλά ένα αστείο». Ένιωσα την ακύρωση κάθε φορά που μου έλεγαν «είσαι υπερευαίσθητος», αναγκάζοντάς με να μαζεύομαι και να σωπαίνω για να μη γίνομαι «φορτικός».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΧΕΣΕΙΣ
 |
ΑΓΑΠΗ
 |
ΣΙΩΠΗ
 |
ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΗ
 |
ΜΙΣΟΣ
 |
ΑΔΥΝΑΜΙΑ
 |
ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top