Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ήταν ένα από τα γνωστά πρόσωπα που παραβρέθηκαν στην παρουσίαση της συλλογής μαγιό της Ελένης Φουρέιρα και η αλήθεια είναι πως μας άρεσε η boho glam εμφάνισή της.

Η παρουσιάστρια του Happy Day επέλεξε ένα outfit, που ισορροπεί την relaxed καλοκαιρινή εμφάνιση με τη βραδινή έξοδο, χωρίς να γίνεται υπερβολικό.

Σταματίνα Τσιμτσιλή στην παρουσίαση συλλογής μαγιό της Φουρέιρα/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

Το crop top από crochet πλέξη, με πολύχρωμες μεταλλικές λεπτομέρειες σε μωβ, ασημί, μπλε και μαύρους τόνους, είναι το statement κομμάτι του look της.

Το συνδύασε με μαύρη ψηλόμεση παντελόνα σε relaxed wide-leg γραμμή, με textured πλέξη, ενώ τα κρόσσια στο τελείωμα ενίσχυσαν το boho στοιχείο του συνόλου.

Για παπούτσια προτίμησε μαύρες open-toe γόβες, διατηρώντας το outfit minimal αλλά παράλληλα, βραδινό και elegant.

Το styling των κοσμημάτων δε φόρτωσε το look. Επέλεξε layered λεπτά necklaces, κρίκους, διακριτικά bracelets και ρολόι.

Τα μαλλιά της είχαν ένα sleek χαμηλό πιάσιμο με χωρίστρα στη μέση και το μακιγιάζ της κινήθηκε σε ροδακινί τόνουνς, δίνοντας λάμψη στα χείλη με λαμπερό gloss.