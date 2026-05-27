Σχέδιο συμφωνίας Iράν - ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα η Τεχεράνη

Άνοιγμα Στενών του Ορμούζ και άρση ναυτικού αποκλεισμού από ΗΠΑ

Πηγή: φωτογραφία AP Images Βίντεο ΕΡΤ
Ιρανικά ΜΜΕ: Προσχέδιο Συμφωνίας, άνοιγμα Στενών Ορμούς και άρση αποκλεισμού από ΗΠΑ (βίντεο ΕΡΤ)

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Τεχεράνη δημοσιοποίησε σχέδιο μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
  • Οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.
  • Το σχέδιο δεν είναι οριστικοποιημένο και απαιτεί «έμπρακτη επαλήθευση» από το Ιράν πριν την εφαρμογή του.
  • Αν επιτευχθεί συμφωνία εντός 60 ημερών, θα επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
  • Οι έμμεσες συνομιλίες διεξήχθησαν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν μετά τις πρόσφατες εχθροπραξίες.

Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για την σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι το σχέδιο, το οποίο εξαιρεί τα πολεμικά πλοία και προβλέπει την διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι η Τεχεράνη δεν θα εφαρμόσει οποιοδήποτε μέτρο χωρίς «έμπρακτη επαλήθευση».

Διευκρίνισε δε ότι, αν επιτευχθεί οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα μπορεί να επικυρωθεί ως δεσμευτική με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το μνημόνιο συνεννόησης είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στο πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.
 

