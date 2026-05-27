Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι η Τεχεράνη εξασφάλισε σχέδιο του αρχικού ανεπίσημου πλαισίου για την σύνταξη μνημονίου συνεννόησης με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ στα προ του πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό.

Η ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι το σχέδιο, το οποίο εξαιρεί τα πολεμικά πλοία και προβλέπει την διαχείριση της κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, δεν έχει οριστικοποιηθεί και ότι η Τεχεράνη δεν θα εφαρμόσει οποιοδήποτε μέτρο χωρίς «έμπρακτη επαλήθευση».

Διευκρίνισε δε ότι, αν επιτευχθεί οριστική συμφωνία εντός 60 ημερών, αυτή θα μπορεί να επικυρωθεί ως δεσμευτική με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Το μνημόνιο συνεννόησης είναι καρπός των έμμεσων συνομιλιών που άρχισαν μετά το τέλος των εχθροπραξιών στο πόλεμο που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ και κατά τις οποίες το Πακιστάν διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον.

