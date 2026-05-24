Ρούμπιο: «Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν»

«Πιθανόν, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα Στενά του Ορμούζ»

24.05.26 , 15:19
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μάρκο Ρούμπιο ανακοίνωσε πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν για εκεχειρία 60 ημερών και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
  • Πιθανές θετικές εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τον Ρούμπιο.
  • Η Ουάσιγκτον επαναλαμβάνει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
  • Η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο, υποδεικνύοντας τις δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις.
  • Μια προσωρινή συμφωνία θα μπορούσε να μειώσει την ένταση στην περιοχή και να επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου.

Σενάρια για συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο εκεχειρία 60 ημερών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ενώ κορυφώνεται το διπλωματικό παρασκήνιο.

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, από την Ινδία όπου βρίσκεται, έκανε λόγο για «πρόοδο» στις συνομιλίες με την Τεχεράνη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών εξελίξεων ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες.

«Πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση για τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε χαρακτηριστικά, μεταφέροντας το αμερικανικό στίγμα των διαπραγματεύσεων.

ρουμπιο

Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση της Ουάσιγκτον ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο, στοιχείο που δείχνει ότι οι διαπραγματεύσεις παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες και εύθραυστες.

Η πιθανή αυτή εξέλιξη εκτιμάται ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε μια περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και ταυτόχρονα να αποσυμπιέσει τις διεθνείς αγορές ενέργειας, μειώνοντας τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Ωστόσο, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν μια τέτοια προσωρινή συμφωνία μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη διευθέτηση, η οποία θα καλύπτει πλήρως και τις πυρηνικές απαιτήσεις που έχει θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

