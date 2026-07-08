Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το μενού του δείπνου που παρατέθηκε στους ηγέτες

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: POOL PHOTO/ EUROPEAN UNION/EUROKINISSI
Άφιξη του Ερντογάν και της συζύγου του στο Λευκό Παλάτι για το δείπνο / AP

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Συνεχίζεται στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τις εργασίες της να ξεκινούν επίσημα μέσα από ένα λαμπερό δείπνο που παρέθεσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και η σύζυγός του, προς τιμήν των ηγετών των κρατών-μελών της Συμμαχίας. Στο δείπνο, το οποίο έλαβε χώρα στο Λευκό Παλάτι, έδωσε το «παρών» και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε στην τουρκική πρωτεύουσα λίγο πριν από τις 20:00 το βράδυ της Τρίτης.

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε θερμά στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Άγκυρα η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη στην Άγκυρα / Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/EUROKINISSI

Τον κ. Μητσοτάκη υποδέχθηκε θερμά στην είσοδο του προεδρικού μεγάρου ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος. Τον Έλληνα πρωθυπουργό συνοδεύει στην Άγκυρα η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, καθώς και μια ισχυρή κυβερνητική και διπλωματική αποστολή. Ανάμεσα στα μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας βρίσκονται η διπλωματική του σύμβουλος Κατερίνα Νάσικα, ο διευθυντής του γραφείου τύπου Γιώργος Ευθυμίου, η διευθύντρια επικοινωνίας Κύρα Κάπη, καθώς και η διευθύντρια του γραφείου διεθνούς στρατηγικού σχεδιασμού Αριστοτελία Πελώνη. Επιπλέον, μαζί με τον πρωθυπουργό ταξίδεψε και ο πρέσβης της Ελλάδας στο Παρίσι, Μίλτων Νικολαΐδης, εκτελώντας χρέη μεταφραστή.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το τετ α τετ Ερντογάν - Τραμπ και τα F-35

Μητσοτάκης στην Άγκυρα

Άφιξη Μητσοτάκη στην Άγκυρα / Γ.Τ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/EUROKINISSI

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το μενού του δείπνου 

Το επίσημο δείπνο των ηγετών στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είναι αφιερωμένο στην τουρκική γαστρονομία, με μενού που συνδυάζει παραδοσιακές συνταγές και σύγχρονη υψηλή κουζίνα.

Το μενού περιλαμβάνει:

  • Πίτα (Pide) ψημένη σε ξυλόφουρνο, συνοδευόμενη από βούτυρο Τραπεζούντας και κηρήθρα με μέλι από το Χιζάν.
  • Λαχανικά μπρεζέ με ελαιόλαδο, σερβιρισμένα με καμένο γιαούρτι από το Ντενιζλί.
  • Παραδοσιακά μαντί (Manti), τα διάσημα τουρκικά ζυμαρικά με γέμιση, συνοδευόμενα από καμένο γιαούρτι Ντενιζλί και καπνιστό πελτέ ντομάτας από το Αϊάς.

Κυρίως πιάτο (επιλογή):

  • Λαβράκι, με ταραμά, αγκινάρα με μαστίχα από την Ούρλα και αμπελόφυλλα από το Τοκάτ.
  • αργοψημένο μοσχαρίσιο ribeye, σερβιρισμένο με καμένο βούτυρο Τραπεζούντας, καπνιστή μελιτζάνα και φρικέ (καβουρδισμένο πράσινο σιτάρι) με μανιτάρια μορχέλες.

Επιδόρπιο: Μπακλαβάς με γάλα, συνοδευόμενος από αφρό φιστικιού Αιγίνης (Antep pistachio foam), παγωτό από το Καχραμανμαράς (Maraş) και περγαμόντο.

Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ από τον Ερντογάν και την Εμινέ

Στο επίσημο δείπνο, εκτός από τους ηγέτες των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ, συμμετείχαν επίσης ηγετικές φυσιογνωμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και οι πρόεδροι της Ουκρανίας και της Νότιας Κορέας, υπογραμμίζοντας τον διευρυμένο χαρακτήρα της φετινής συνάντησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά το θετικό κλίμα της υποδοχής, δεν έχει προγραμματιστεί κάποια διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου.

Η ελληνική πλευρά προσέρχεται στις επίσημες εργασίες της Συνόδου με αυξημένη αυτοπεποίθηση και ισχυρό γεωστρατηγικό αποτύπωμα. Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως η Ελλάδα συμμετέχει ως ένας απόλυτα αξιόπιστος και συνεπής σύμμαχος, ο οποίος όχι μόνο τηρεί τις διεθνείς δεσμεύσεις του, αλλά πρωταγωνιστεί στην υλοποίηση των αμυντικών στόχων της Συμμαχίας. Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των κρατών που εκπληρώνουν τα κριτήρια για τις αμυντικές δαπάνες, γεγονός που ενισχύει τη διαπραγματευτική της θέση.

Την ίδια στιγμή, το παρασκήνιο της Συνόδου παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον, καθώς η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και οι συζητήσεις γύρω από την πιθανή «απελευθέρωση» των μαχητικών F-35 για την Τουρκία επανακαθορίζουν τις ισορροπίες. 

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