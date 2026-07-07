Δείπνο στους ηγέτες του ΝΑΤΟ από τον Ερντογάν και την Εμινέ

Η ελληνική αποτίμηση για τις νέες υποσχέσεις στην Τουρκία για τα F - 35

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Το δείπνο Ερντογάν στους ηγέτες του ΝΑΤΟ (βίντεο Star)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δείπνο από τον Ερντογάν και την Εμινέ για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, με συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
  • Ιδρύθηκε παγκόσμια τράπεζα για την άμυνα από τον Καναδά, με την Ελλάδα ανάμεσα στα 8 ιδρυτικά μέλη.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ασκήσει κριτική για τις αμυντικές δαπάνες των συμμάχων και την κατάσταση στον πόλεμο με το Ιράν.
  • Η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα γίνει στα Τίρανα, λόγω χαμηλών δαπανών της Αλβανίας.
  • Ο Τραμπ απέφυγε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τα F-35 στην Τουρκία, με την ελληνική πλευρά να παραμένει ψύχραιμη.

Δείπνο προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ παραθέτουν αυτή την ώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η σύζυγός του Εμινέ, στην Άγκυρα.

Δείπνο Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ

Δείπνο Ερντογάν στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ  

Ανάμεσά τους ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδεύεται από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη.   

Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35: Θα το σκεφθούμε

Παγκόσμια τράπεζα για την Άμυνα με πρωτοβουλία Καναδά και ιδρυτικό μέλος την Ελλάδα  

Όπως μετέδωσε η απεσταλμένη του Star Μαρία Ψαρά, για τις τελευταίες εξελίξεις από την πρωτεύουσα της Τουρκίας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών είναι κεντρικό θέμα και είχαμε μια σημαντική είδηση πριν από λίγο: ανακοινώθηκε η ίδρυση παγκόσμιας τράπεζας για την άμυνα και την ασφάλεια από τον Καναδά. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στα 8 ιδρυτικά μέλη, κάτι που σίγουρα ενισχύει και αναβαθμίζει τη θέση της χώρας μέσα στη συμμαχία.

Κριτική Τραμπ στα κράτη – μέλη του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες και «τσεκ» για το αν λένε την αλήθεια!  
 

Απόψε, στο δείπνο μετά συζύγων και αύριο στη σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική και για τη στάση αρκετών συμμάχων στον πόλεμο με το Ιράν και για την καθυστέρηση στην επίτευξη του στόχου για τις αμυντικές δαπάνες. Οι Αμερικανοί δεν πιστεύουν όσα υποστηρίζει  κάθε χώρα ότι δαπανά και κάνουν δική τους έρευνα.

Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το τετ α τετ Ερντογάν - Τραμπ και τα F-35

Θύμα και η Αλβανία που δαπανά λιγότερα από 2%. Μάλιστα ενώ σχεδιαζόταν να γίνει η επόμενη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στα Τίρανα δεν υπάρχει καμία  σχετική αναφορά  στα συμπεράσματα της συνόδου. Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει η αυτοκρατορική υποδοχή Τραμπ από τον Ερντογάν και η καλή τους «χημεία». Όσο για τα  F- 35, γεγονός είναι ότι είχαμε πάλι υποσχέσεις αλλά όχι κάτι συγκεκριμένο μέχρι στιγμής. 

Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ερντογάν υποδέχεται τον Ντόναλντ Τραμπ 

Η ελληνική αποτίμηση για τις νέες υποσχέσεις στην Τουρκία για τα F-35  

Ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν πολύ προσεκτικός, αναφέρθηκε στα εμπόδια που βάζει το Κογκρέσο και τις κυρώσεις  και εκεί ο Ταγιπ Ερντογάν προσπάθησε να εξασφαλίσει μια δέσμευση, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε να πάρει κάτι χειροπιαστό.

Επιστολή Δημοκρατικών στo Κογκρέσο: Όχι F-35 στην Τουρκία!

Και η ελληνική πλευρά φαίνεται ψύχραιμη ποντάροντας στα εμπόδια που βαζουν για τα F - 35  το Kογκρέσο και  το Ισραήλ.

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ΡΕΤΖΕΠ ΤΑΓΙΠ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
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F - 35
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