Καταδικάστηκε η Μαρί Λε Πεν - Τι θα γίνει με την υποψηφιότητά της

Το σκάνδαλο που εμπλέκεται και η ποινή που της επιβλήθηκε

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Ένοχη η Μαρίν Λεπέν και σε δεύτερο βαθμό / Βίντεο Σκάι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρίν Λε Πεν καταδικάστηκε σε 45 μήνες στέρηση του δικαιώματος εκλέγεσθαι για οικονομικό σκάνδαλο.
  • Η ποινή περιλαμβάνει 30 μήνες με αναστολή, επιτρέποντάς της να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές.
  • Ωστόσο, η υποψηφιότητά της είναι αβέβαιη λόγω καταδίκης σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση.
  • Η Λε Πεν είχε θέσει όρο την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση.
  • Το σκάνδαλο αφορά υπεξαίρεση 4,4 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Η ηγέτις της γαλλικής ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για την εμπλοκή της σε οικονομικό σκάνδαλο υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Η ποινή που της επιβλήθηκε είναι 45 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, εκ των οποίων οι 30 μήνες με αναστολή, πράγμα που της επιτρέπει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Ωστόσο, η υποψηφιότητά της παραμένει αβέβαιη εξαιτίας της καταδίκης της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονική επιτήρηση (ηλεκτρονικό βραχιολάκι).  

Η Μαρίν Λε Λεπέν είχε θέσει ως όρο για την υποψηφιότητά της την απουσία καταδικαστικής απόφασης για ηλεκτρονική επιτήρηση. «Όταν είσαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, πρέπει να έχεις πλήρη ελευθερία κινήσεων και αυτό δεν ισχύει όταν φοράς ηλεκτρονικό βραχιολάκι», είχε δηλώσει στο δίκτυο LCI. 

Καταδικάστηκε η Μαρί Λε Πεν

Η Μαρίν Λε Πεν καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για την εμπλοκή της σε οικονομικό σκάνδαλο υπεξαίρεσης ευρωπαϊκών κονδυλίων / Φωτογραφία AP (Michel Euler)

Μαρί Λεπέν: Η εμπλοκή σε οικονομικό σκάνδαλο και η πρωτόδικη απόφαση  

Η Μαρί Λεπέν είχε καταδικαστεί στις 31 Μαρτίου 2025 σε πενταετή στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων. 

Καταδικάστηκε, επίσης, σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης με αναστολή, σε πρόστιμο 100.000 ευρώ και σε πενταετή απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος με άμεση ισχύ, δηλαδή ανεξάρτητα από το δικαίωμά της να ασκήσει έφεση.  

Αναγκάστηκε να παραιτηθεί αμέσως από τη θέση της ως νομαρχιακής συμβούλου στον νομό του Πα-ντε-Καλαί, ωστόσο παρέμεινε βουλευτής έπειτα από απόφαση του γαλλικού Συνταγματικού Συμβουλίου, η οποία επιτρέπει στα μέλη της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης να ολοκληρώνουν τη θητεία τους. 

Σε πρώτο βαθμό το γαλλικό δικαστήριο είχε κρίνει ότι το ακροδεξιό κόμμα Εθνικό Μέτωπο, υπό την ηγεσία του Ζαν-Μαρί Λεπέν, το οποίο μετονομάστηκε σε Εθνικό Συναγερμό όταν την ηγεσία του ανέλαβε η κόρη του Μαρίν Λεπέν, επί σειρά ετών διόριζε με εικονικά συμβόλαια διάφορα κομματικά στελέχη και συνεργάτες της οικογένειας Λεπέν σε πόστα υπαλλήλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ότι με την μέθοδο αυτή υπεξαίρεσαν επί της ουσίας ευρωπαϊκά κονδύλια συνολικού ύψους 4.404.453,66 ευρώ μεταξύ 2004 και 2016. 

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