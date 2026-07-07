 Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico

Για σχεδόν 80 χρόνια, το 2 CV αποτελεί την απόλυτη έκφραση του πνεύματος της Citroën: ένα προσιτό, ευρηματικό αυτοκίνητο, βαθιά συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των Γάλλων. Στη διάρκεια της μακράς πορείας του παρουσιάστηκε σε πολυάριθμες συλλεκτικές εκδόσεις, ανανεώνοντας διαρκώς τον χαρακτήρα του και αποτυπώνοντας το πνεύμα κάθε εποχής. Ανάμεσα σε αυτές τις εμβληματικές εκδόσεις, το 2 CV Cocorico κατέχει ξεχωριστή θέση. Παρουσιάστηκε το 1986, σε μια περίοδο έντονου αθλητικού ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας, συμβολίζοντας τόσο τη δημιουργικότητα της Citroën όσο και τον μοναδικό δεσμό της με τη λαϊκή κουλτούρα.

Σαράντα χρόνια αργότερα, καθώς ο κόσμος ζει και πάλι στον παλμό του ποδοσφαίρου με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, η Citroën τιμά αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Η επέτειος αυτή αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη φιλοδοξία της να διατηρήσει ζωντανή τη φιλοσοφία του 2 CV, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Η ιδέα για τη δημιουργία του 2 CV Cocorico γεννήθηκε το 1986, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξήχθη στο Μεξικό. Εκείνη την περίοδο, η Γαλλία καθιερωνόταν ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου, προκαλώντας πρωτοφανή ενθουσιασμό στους φιλάθλους και την κοινή γνώμη. Η Citroën αξιοποίησε αυτή τη μοναδική συγκυρία, δημιουργώντας μια συλλεκτική έκδοση που αποτύπωνε το κλίμα αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και συλλογικού ενθουσιασμού που χαρακτήριζε την εποχή.

Το σχέδιο, που δημιουργήθηκε από τον Serge Gevin, βασίστηκε αρχικά σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα δυνατή ιδέα: να γιορτάσει μια πιθανή νίκη της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να εκφράσει το κύμα εθνικού ενθουσιασμού που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Αν και η εθνική ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία, επικρατώντας μεταξύ άλλων της Ιταλίας και της Βραζιλίας, δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες, καθώς αποκλείστηκε από τη Δυτική Γερμανία στις 25 Ιουνίου 1986. Ωστόσο, το πρωτότυπο της 2 CV Cocorico γνώρισε τέτοια αποδοχή ώστε αποφασίστηκε η διάθεσή του στην αγορά στις αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σε περιορισμένη παραγωγή 1.000 μονάδων, αποκλειστικά για τη γαλλική αγορά.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια νέα κατεύθυνση για τη συγκεκριμένη έκδοση. Από ένα μοντέλο άμεσα συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο, το 2 CV Cocorico εξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο φόρο τιμής στη Γαλλία και την εθνική της ταυτότητα. Για τον λόγο αυτό, αφαιρέθηκαν τα σχεδιαστικά στοιχεία που παρέπεμπαν ευθέως στο ποδόσφαιρο, δίνοντας τη θέση τους σε μια πιο διαχρονική ερμηνεία των χρωμάτων και του συμβολισμού της γαλλικής τρικολόρ.



To 2 CV Cocorico ξεχωρίζει αμέσως χάρη στη μοναδική του σχεδίασή, αποτελώντας μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εκδόσεις στην ιστορία του μοντέλου. Βασισμένο σε λευκό αμάξωμα, φέρει ένα εντυπωσιακό γραφικό μοτίβο που εκτείνεται κατά μήκος των πλευρών, με διαβάθμιση στα χρώματα της γαλλικής σημαίας – μπλε, λευκό και κόκκινο – καλύπτοντας τις πόρτες του οχήματος. Το σχέδιο αυτό, που δημιουργήθηκε με μεγάλες αυτοκόλλητες επιφάνειες στο αμάξωμα και τις πόρτες, χαρίζει στο 2 CV μια μοναδική ταυτότητα, η οποία ενισχύεται από χαρακτηριστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως τα πίσω φτερά σε κόκκινη απόχρωση και οι πλευρικοί αεραγωγοί του καπό σε χρώμα μπλε.

.

Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ολοκληρώνουν οι προσεγμένες λεπτομέρειες: το λογότυπο 2 CV Cocorico με κόκκινα αυτοκόλλητα γράμματα, τοποθετημένο δεξιά από τον αεραγωγό και αριστερά στο καπό του χώρου αποσκευών, η λευκή υφασμάτινη οροφή, οι τροχοί στο ίδιο χρώμα με το αμάξωμα και τα ανοξείδωτα τάσια. Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα παραμένει λιτή αλλά ξεχωριστή, με δύο ενιαία καθίσματα επενδυμένα με συνθετική δερματίνη, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια άλλη εποχή και στη χαρακτηριστική γαλλική art de vivre.Με αυτή την προσέγγιση, η Citroën αποδεικνύει την ικανότητά της να μεταμορφώνει ένα δημοφιλές μοντέλο σε σύμβολο σχεδιαστικής έκφρασης, παραμένοντας πιστή στο DNA της που συνδυάζει την καινοτομία με τη δημιουργικότητα και την προσιτότητα.



H έκδοση 2 CV Cocorico - βασισμένη στη βασική έκδοση 2 CV 6 Spécial, διατηρεί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανέδειξαν το μοντέλο σε σημείο αναφοράς: τον δικύλινδρο κινητήρα των 602 κ.εκ. με απόδοση 29 ίππων (DIN), το εξαιρετικά χαμηλό βάρος, μικρότερο από 600 κιλά, καθώς και την απαράμιλλη άνεση που προσφέρει η χαρακτηριστική ανάρτηση της Citroën.Με παραγωγή μόλις 1.000 μονάδων, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά έως τον Μάρτιο του 1987, σε τιμή 36.100 γαλλικών φράγκων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το 2 CV Cocorico απευθυνόταν σε όσους αναζητούσαν ένα απλό, οικονομικό και ξεχωριστό αυτοκίνητο. Σήμερα, το 2 CV Cocorico έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα περιζήτητο συλλεκτικό μοντέλο για τους φίλους και τους συλλέκτες της Citroën, καθώς συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή, τον συλλογικό ενθουσιασμό που τη χαρακτήρισε και μια ξεχωριστή έκφραση της γαλλικής ταυτότητας.

