Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico

Σε περιορισμένο αριθμό μόλις 1.000 μονάδων για το Μουντιάλ 1986

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
07.07.26 , 16:53 Κοινό Πρόγραμμα Δράσης του Υπουργείου Τουρισμού και του ΣΕΤΕ
07.07.26 , 16:48 Τραμπ στον Ερντογάν για τα F-35: Θα το σκεφθούμε
07.07.26 , 16:37 Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου
07.07.26 , 16:29 Οι διάσημοι ξεκίνησαν τις διακοπές τους - Ποιους προορισμούς επέλεξαν
07.07.26 , 16:17 Ξεχάστε το μαύρο μαγιό: 5 celebrities με το απόλυτο trend του καλοκαιριού
07.07.26 , 16:00 Cash or Trash: Ένας αγαπημένος πωλητής επιστρέφει με επώνυμα αντικείμενα
07.07.26 , 16:00 Καταδικάστηκε η Μαρί Λε Πεν - Τι θα γίνει με την υποψηφιότητά της
07.07.26 , 16:00 Ο ανάδρομος Ποσειδώνας στον Κριό θα φέρει στο φως την αλήθεια
07.07.26 , 15:34 Περισσότερα από 700.000 στρέμματα γης έχουν καεί στην Αττική
07.07.26 , 15:32 Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico
07.07.26 , 15:32 Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
07.07.26 , 15:30 Σύνοδος ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Το τετ α τετ Ερντογάν - Τραμπ και τα F-35
07.07.26 , 15:30 Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους
07.07.26 , 15:03 Χρηστίδου: Εντυπωσιάζει με τη νέα της σιλουέτα στις διακοπές στην Πάτμο
07.07.26 , 15:01 Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Τέλειος Freddo Εσπρέσο ή Καπουτσίνο. Φτιάξτε τον μόνοι σας στο σπίτι
Καιρός: Εξασθενούν οι άνεμοι - Πότε έρχονται 40αρια
Χρηστίδου: Εντυπωσιάζει με τη νέα της σιλουέτα στις διακοπές στην Πάτμο
Συντάξεις Αυγούστου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Αναλυτικά οι ημερομηνίες
Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της
Μαυρικίου - Ζήση: Το pool party για τα 2α γενέθλια της κορης τους
Θύμα κλοπής ο Σάκης Κατσούλης: «Είναι αρκετά μεγάλης αξίας»
Θανάσης Αντετοκούνμπο - Κάτια: Βίντεο από το πάρτι μετά τον γάμο τους!
Επίδομα 300 ευρώ: Πότε θα το λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι;
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για σχεδόν 80 χρόνια, το 2 CV αποτελεί την απόλυτη έκφραση του πνεύματος της Citroën: ένα προσιτό, ευρηματικό αυτοκίνητο, βαθιά συνδεδεμένο με την καθημερινότητα των Γάλλων. Στη διάρκεια της μακράς πορείας του παρουσιάστηκε σε πολυάριθμες συλλεκτικές εκδόσεις, ανανεώνοντας διαρκώς τον χαρακτήρα του και αποτυπώνοντας το πνεύμα κάθε εποχής. Ανάμεσα σε αυτές τις εμβληματικές εκδόσεις, το 2 CV Cocorico κατέχει ξεχωριστή θέση. Παρουσιάστηκε το 1986, σε μια περίοδο έντονου αθλητικού ενθουσιασμού και εθνικής υπερηφάνειας, συμβολίζοντας τόσο τη δημιουργικότητα της Citroën όσο και τον μοναδικό δεσμό της με τη λαϊκή κουλτούρα.

Σαράντα χρόνια αργότερα, καθώς ο κόσμος ζει και πάλι στον παλμό του ποδοσφαίρου με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026, η Citroën τιμά αυτή τη μοναδική κληρονομιά. Η επέτειος αυτή αποτελεί παράλληλα μια ευκαιρία να επιβεβαιώσει τη φιλοδοξία της να διατηρήσει ζωντανή τη φιλοσοφία του 2 CV, μέσα από μια σύγχρονη προσέγγιση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico

Η ιδέα για τη δημιουργία του 2 CV Cocorico γεννήθηκε το 1986, με αφορμή το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου που διεξήχθη στο Μεξικό. Εκείνη την περίοδο, η Γαλλία καθιερωνόταν ως μία από τις κορυφαίες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου, προκαλώντας πρωτοφανή ενθουσιασμό στους φιλάθλους και την κοινή γνώμη. Η Citroën αξιοποίησε αυτή τη μοναδική συγκυρία, δημιουργώντας μια συλλεκτική έκδοση που αποτύπωνε το κλίμα αισιοδοξίας, υπερηφάνειας και συλλογικού ενθουσιασμού που χαρακτήριζε την εποχή.

Το σχέδιο, που δημιουργήθηκε από τον Serge Gevin, βασίστηκε αρχικά σε μια απλή αλλά ιδιαίτερα δυνατή ιδέα: να γιορτάσει μια πιθανή νίκη της Γαλλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και να εκφράσει το κύμα εθνικού ενθουσιασμού που επικρατούσε εκείνη την περίοδο. Αν και η εθνική ομάδα πραγματοποίησε μια εξαιρετική πορεία, επικρατώντας μεταξύ άλλων της Ιταλίας και της Βραζιλίας, δεν κατάφερε να εκπληρώσει τις προσδοκίες, καθώς αποκλείστηκε από τη Δυτική Γερμανία στις 25 Ιουνίου 1986. Ωστόσο, το πρωτότυπο της 2 CV Cocorico γνώρισε τέτοια αποδοχή ώστε αποφασίστηκε η διάθεσή του στην αγορά στις αρχές Οκτωβρίου του ίδιου έτους, σε περιορισμένη παραγωγή 1.000 μονάδων, αποκλειστικά για τη γαλλική αγορά.

Η απόφαση αυτή σηματοδότησε μια νέα κατεύθυνση για τη συγκεκριμένη έκδοση. Από ένα μοντέλο άμεσα συνδεδεμένο με το ποδόσφαιρο, το 2 CV Cocorico εξελίχθηκε σε έναν ευρύτερο φόρο τιμής στη Γαλλία και την εθνική της ταυτότητα. Για τον λόγο αυτό, αφαιρέθηκαν τα σχεδιαστικά στοιχεία που παρέπεμπαν ευθέως στο ποδόσφαιρο, δίνοντας τη θέση τους σε μια πιο διαχρονική ερμηνεία των χρωμάτων και του συμβολισμού της γαλλικής τρικολόρ.

Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico
To 2 CV Cocorico ξεχωρίζει αμέσως χάρη στη μοναδική του σχεδίασή, αποτελώντας μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες εκδόσεις στην ιστορία του μοντέλου. Βασισμένο σε λευκό αμάξωμα, φέρει ένα εντυπωσιακό γραφικό μοτίβο που εκτείνεται κατά μήκος των πλευρών, με διαβάθμιση στα χρώματα της γαλλικής σημαίας – μπλε, λευκό και κόκκινο – καλύπτοντας τις πόρτες του οχήματος. Το σχέδιο αυτό, που δημιουργήθηκε με μεγάλες αυτοκόλλητες επιφάνειες στο αμάξωμα και τις πόρτες, χαρίζει στο 2 CV μια μοναδική ταυτότητα, η οποία ενισχύεται από χαρακτηριστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες, όπως τα πίσω φτερά σε κόκκινη απόχρωση και οι πλευρικοί αεραγωγοί του καπό σε χρώμα μπλε.

.Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico
Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της ολοκληρώνουν οι προσεγμένες λεπτομέρειες: το λογότυπο 2 CV Cocorico με κόκκινα αυτοκόλλητα γράμματα, τοποθετημένο δεξιά από τον αεραγωγό και αριστερά στο καπό του χώρου αποσκευών, η λευκή υφασμάτινη οροφή, οι τροχοί στο ίδιο χρώμα με το αμάξωμα και τα ανοξείδωτα τάσια. Στο εσωτερικό, η ατμόσφαιρα παραμένει λιτή αλλά ξεχωριστή, με δύο ενιαία καθίσματα επενδυμένα με συνθετική δερματίνη, αποτίοντας φόρο τιμής σε μια άλλη εποχή και στη χαρακτηριστική γαλλική art de vivre.Με αυτή την προσέγγιση, η Citroën αποδεικνύει την ικανότητά της να μεταμορφώνει ένα δημοφιλές μοντέλο σε σύμβολο σχεδιαστικής έκφρασης, παραμένοντας πιστή στο DNA της που συνδυάζει την καινοτομία με τη δημιουργικότητα και την προσιτότητα.

 Citroën: Γιορτάζει τα 40 χρόνια με 2CV Cocorico
H έκδοση 2 CV Cocorico - βασισμένη στη βασική έκδοση 2 CV 6 Spécial, διατηρεί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανέδειξαν το μοντέλο σε σημείο αναφοράς: τον δικύλινδρο κινητήρα των 602 κ.εκ. με απόδοση 29 ίππων (DIN), το εξαιρετικά χαμηλό βάρος, μικρότερο από 600 κιλά, καθώς και την απαράμιλλη άνεση που προσφέρει η χαρακτηριστική ανάρτηση της Citroën.Με παραγωγή μόλις 1.000 μονάδων, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά έως τον Μάρτιο του 1987, σε τιμή 36.100 γαλλικών φράγκων (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), το 2 CV Cocorico απευθυνόταν σε όσους αναζητούσαν ένα απλό, οικονομικό και ξεχωριστό αυτοκίνητο. Σήμερα, το  2 CV Cocorico έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα περιζήτητο συλλεκτικό μοντέλο για τους φίλους και τους συλλέκτες της Citroën, καθώς συμβολίζει μια ολόκληρη εποχή, τον συλλογικό ενθουσιασμό που τη χαρακτήρισε και μια ξεχωριστή έκφραση της γαλλικής ταυτότητας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
CITROEN
 |
2CV COCORICO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου
Αυτοκινητο
Auteco: Οι 5 λόγοι που μπορούν να χαλάσουν τις διακοπές σου
H Citroen «ζαλίζει» τους αντιπάλους της με τις χαμηλές τιμές
Αυτοκινητο
H Citroen «ζαλίζει» τους αντιπάλους της με τις χαμηλές τιμές
Η Mercedes-Benz πρωταγωνιστεί και στην ιστιοπλοΐα
Αυτοκινητο
Η Mercedes-Benz πρωταγωνιστεί και στην ιστιοπλοΐα
Μαρία Θεοχαράκη: Αναλαμβάνει το τμήμα Marketing της Νικ. Ι. Θεοχαράκης
Αυτοκινητο
Μαρία Θεοχαράκη: Αναλαμβάνει το τμήμα marketing της Νικ. Ι. Θεοχαράκης
Pirelli: O Leclerc έβαψε το Silverstone κόκκινο
Αυτοκινητο
Pirelli: O Leclerc έβαψε το Silverstone κόκκινο
Citroen Racing Formula E: Διάκριση στον διπλό αγώνα της Σανγκάης
Αυτοκινητο
Citroen Racing Formula E: Διάκριση στον διπλό αγώνα της Σανγκάης
Citroën: Παρουσιάζει τη νέα έκδοση CΟLLECTIOΝ - Τιμές
Αυτοκινητο
Citroën: Παρουσιάζει τη νέα έκδοση CΟLLECTIOΝ - Τιμές
E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα
Αυτοκινητο
E-Prix Σαγκάης: Η DS Automobiles με ένα μεγαλειώδες επίτευγμα
Vespa Edizione Ottantesimo: Η συλλεκτική έκδοση
Αυτοκινητο
Vespa Edizione Ottantesimo: Η συλλεκτική έκδοση
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top