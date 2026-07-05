BMW X5: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Το αλουμίνιο και η μείωση εκπομπών ρύπων σε όλη την διαδικασία παραγωγής

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BMW X5: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον
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Με τη νέα BMW X5, το BMW Group επεκτείνει συστηματικά την ολιστική του προσέγγιση στη βιωσιμότητα και σε επιπλέον εκδόσεις του μοντέλου. Στόχος είναι η περαιτέρω βελτιστοποίηση του συνολικού κύκλου ζωής των οχημάτων και η ελαχιστοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος – από την αλυσίδα εφοδιασμού και την παραγωγή, έως τη φάση χρήσης και, τελικά, την ανακύκλωση. Τα αποτελέσματα αυτής της προσέγγισης αποτυπώνονται στις μειώσεις των εκπομπών CO₂e που έχουν επιτευχθεί: κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξέλιξης του προϊόντος, οι εκπομπές CO₂e της BMW X5 μειώθηκαν κατά περίπου 40%. [1] [2]

BMW X5: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον
Ένα ακόμη βήμα προόδου αποτελεί η αυξημένη χρήση επίπεδου χάλυβα με μειωμένο αποτύπωμα CO₂e για το αμάξωμα. Περίπου το 50% του χάλυβα που χρησιμοποιείται στην BMW X5 παράγεται σε κλίβανο ηλεκτρικού τόξου (EAF), με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και υψηλή περιεκτικότητα σε δευτερογενή υλικά. Αυτό κατέστη δυνατό χάρη στη στενή και μακροχρόνια συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές στη Βόρεια Αμερική.

BMW X5: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον
Συστηματική χρήση δευτερογενών υλικών.
Η νέα BMW X5 περιλαμβάνει υψηλό ποσοστό δευτερογενών πρώτων υλών, ακόμη και σε εξαρτήματα που υπόκεινται σε υψηλές καταπονήσεις. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται εξαρτήματα της ανάρτησης από αλουμίνιο, όπως οι ζάντες, τα ακραξόνια, οι βάσεις τροχών, οι βάσεις του πίσω άξονα και οι δαγκάνες φρένων, τα οποία κατασκευάζονται με χρήση ανανεώσιμης ενέργειας τόσο κατά την ηλεκτρόλυση όσο και κατά την παραγωγική διαδικασία. Το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται για τις πόρτες της νέας BMW X5 περιέχει κατά 35% ανακυκλωμένο υλικό και υλικό κλειστού βρόχου (closed-loop) από το τμήμα πρεσσών του εργοστασίου της BMW στο Spartanburg. Το νήμα που χρησιμοποιείται στο ύφασμα της επένδυσης οροφής προέρχεται από 100% ανακυκλωμένο PET. Στην BMW iX5 60 xDrive, περίπου το ένα τρίτο του συνολικού βάρους του οχήματος αποτελείται από δευτερογενείς πρώτες ύλες, που αντιστοιχούν σε 940 κιλά. [3]

BMW X5: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Κυψέλες μπαταρίας Gen6 με μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.
Οι κυψέλες Gen6 που χρησιμοποιούνται στη μπαταρία υψηλής τάσης της BMW iX5 περιέχουν υψηλό ποσοστό δευτερογενών υλικών σε κοβάλτιο, λίθιο και νικέλιο. Ανανεώσιμη ενέργεια χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή των υλικών της ανόδου και της καθόδου, καθώς και για την κατασκευή των κυψελών. Σε σύγκριση με τις κυψέλες Gen5 που χρησιμοποιούνται στην BMW iX, οι εκπομπές CO₂e έχουν μειωθεί κατά περίπου 28% ανά βατώρα.

BMW X5: Παραγωγή με σεβασμό στο περιβάλλον

Παραγωγή στο μεγαλύτερο εργοστάσιο του BMW Group.
Η ολιστική προσέγγιση του BMW Group στη βιωσιμότητα επεκτείνεται και στο μεγαλύτερο εργοστάσιό του, στο Spartanburg. Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται εκεί προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Από το 2006 έως το 2025, η κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόμενο όχημα μειώθηκε κατά 66%, ενώ ο όγκος των αποβλήτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή περιορίστηκε κατά 88%. Επιπλέον, το νέο εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών υψηλής τάσης στο Woodruff λειτουργεί χωρίς τη χρήση ορυκτών καυσίμων υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας και συνδέεται άμεσα με το κύριο συγκρότημα παραγωγής.

 

 

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