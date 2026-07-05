Λίγες ημέρες μετά την ολική κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, χθες είχαμε ένα περιστατικό πτώσης τοιχοποιίας στο Μαρούσι, με τούβλα και σιδεριές να πέφτουν πάνω σε άνδρα που καθόταν στην αυλή του.

Δείτε πώς περιέγραψε την τραυματική του εμπειρία στον Γιάννη Σωτηρόπουλο και το Star.

«Ξαφνικά ακούστηκε ένας θόρυβος και έπεσαν χαλάσματα, ντουβάρια, τούβλα, σιδεριές. Όλα έπεσαν πάνω μου. Είπα: «Θεέ μου, Παναγία μου, τετέλεσται». Aνησύχησα μήπως είχε βγει και η σκυλίτσα μου έξω», λέει ο κ. Κωνσταντίνος Λουκάς.

Παρ' ολίγο να του στοιχίσει τη ζωή ο απογευματινός καφές στην πλαϊνή αυλή του σπιτιού του. Ο κ. Κωνσταντίνος Λουκάς, ο οποίος διαμένει σε μονοκατοικία στο Μαρούσι, δεν περίμενε ποτέ πως μια τοιχοποιία από τούβλα, χωρίς σοβάδες, από διπλανή εγκαταλελειμμένη οικοδομή, θα έπεφτε πάνω του.

«Μια σιδερόβεργα έπεσε πάνω στο πόδι μου. Τα πόδια μου ήταν γεμάτα αίματα, τα δάχτυλά μου. Από ό,τι μου είπαν από την Αστυνομία, ένα θραύσμα να έπεφτε στο κεφάλι μου, θα συζητούσαμε για μοιραία πράγματα».

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», καθώς χτυπήθηκε στο πόδι από τα μπάζα. Ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της τοιχοποιίας έπεσε πάνω στο κλιμακοστάσιο και μια δεξαμενή.

Όπως μετέδωσε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος στο Star, ο τραυματίας ήταν τυχερός μέσα στην ατυχία του, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της τοιχοποιίας έπεσε πάνω στο κλιμακοστάσιο και μια δεξαμενή

Αυτό που ζητά τώρα ο κ. Κωνσταντίνος Λουκάς, είναι η αναζήτηση των υπευθύνων για ό,τι συνέβη.

«Επειδή είναι χρόνια άφτιαχτο πιθανόν υπάρχει μια κακοτεχνία, πιστεύω ότι αυτό είναι που προκάλεσε την πτώση. Θα κινηθώ νομικά. Επίσης η Αστυνομία κινείται αυτεπαγγέλτως», τονίζει.