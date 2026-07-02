Νέα στοιχεία για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έρχονται στο φως και δείχνουν ότι οι επιβλέποντες μηχανικοί είχαν διαπιστώσει προβλήματα στο εργοτάξιο αρκετές ώρες πριν από το περιστατικό.

Επιβλέπων μηχανικός έστειλε sms που ενημέρωσε συνάδελφό του ότι υπήρχε πρόβλημα στο έργο στα Πετράλωνα

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Mega, στις 08:45 το πρωί της ημέρας της κατάρρευσης ένας από τους επιβλέποντες μηχανικούς έστειλε μήνυμα σε συνάδελφό του που δεν βρισκόταν στο εργοτάξιο, αναφέροντας:

«Καλημέρα, η διαρροή που έχουν δίπλα είναι πιο εκτεταμένη τελικά και έχουμε εκεί ένα θέμα, θα χρειαστεί μάλλον ακόμη ένα ντουλάπι».

Εκτιμάται ότι δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης και γι' αυτό κατέρρευσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα

Το συγκεκριμένο SMS βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας, καθώς, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο όρος «ντουλάπι» στην τεχνική ορολογία αφορά κιβώτιο αντιστήριξης που χρησιμοποιείται για τη στήριξη γειτονικών κατασκευών κατά τη διάρκεια βαθιών εκσκαφών.

Πετράλωνα: Τι εξετάζουν οι Αρχές για τη «διαρροή» και την αντιστήριξη

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, η αναφορά στη «διαρροή» εκτιμάται ότι αφορά λύματα, τα οποία ενδέχεται να είχαν καταστήσει ακόμη πιο ασταθές το υπέδαφος.

Οι ερευνητές εξετάζουν εάν, παρά το γεγονός ότι η εκσκαφή είχε ήδη αποκτήσει μεγάλο βάθος, δεν είχαν ληφθεί εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπό αυτές τις συνθήκες θα έπρεπε να είχε κατασκευαστεί άμεσα διάφραγμα από σκυρόδεμα ταχείας πήξης, ώστε να προστατευθούν τα θεμέλια της γειτονικής πολυκατοικίας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Το εάν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες τεχνικές διαδικασίες αποτελεί βασικό αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Πετράλωνα: Οι καταθέσεις των ενοίκων στη δικογραφία

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, οι καταθέσεις έξι έως επτά ενοίκων της πολυκατοικίας.

Μηχανικός χτύπησε τα κουδούνια των ενοίκων ζητώντας τους να βγουν από τα διαμερίσματά τους

Ένας από τους κατοίκους κατέθεσε ότι λίγη ώρα πριν από την κατάρρευση μηχανικός χτύπησε τα κουδούνια της πολυκατοικίας, ενημερώνοντας ότι είχε παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα.

Όταν οι ένοικοι τον ρώτησαν αν υπήρχε κίνδυνος να πέσει το κτίριο, εκείνος φέρεται να τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε λόγος ανησυχίας.

Από την πλευρά τους, οι επιβλέποντες μηχανικοί υποστηρίζουν στις καταθέσεις τους ότι είχαν εφαρμοστεί μέτρα αντιστήριξης και ότι οι εκσκαφές πραγματοποιούνταν σταδιακά. Ωστόσο, σύμφωνα με το Mega, τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς, ενώ στις φωτογραφίες του εργοταξίου διακρίνεται εκτεθειμένο έδαφος δίπλα στα θεμέλια της γειτονικής οικοδομής.

Πετράλωνα: Η πολυκατοικία είχε ήδη πάρει επικίνδυνη κλίση

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το κτίριο παρουσίαζε έντονη μετατόπιση αρκετές ώρες πριν από την κατάρρευση.

Στην πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλωνα είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη ρωγμή λίγο πριν καταρρεύσει

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, το κενό ανάμεσα στην πολυκατοικία και το διπλανό κτίριο μεγάλωνε σταδιακά, γεγονός που αποτελούσε ένδειξη ότι είχε επηρεαστεί σοβαρά η στατική του επάρκεια.

Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν αν η κατάρρευση συνδέεται άμεσα με τις εργασίες θεμελίωσης που πραγματοποιούνταν στο γειτονικό οικόπεδο.

Πετράλωνα: «Δεν φαίνεται να υπήρξαν έργα αντιστήριξης»

Ο πρόεδρος των Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας, Βασίλης Μπαρδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ, εξήγησε ότι σε εκσκαφές αυτού του βάθους απαιτούνται ειδικές γεωτεχνικές μελέτες και υποχρεωτικά έργα αντιστήριξης.

Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα από την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

«Όταν σκάβεις βαθύτερα και αποκαλύπτεις τα θεμέλια του γείτονα, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέτρα, μπορεί να υπάρξει αστοχία εδάφους και το διπλανό κτίριο να πάρει κλίση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη συγκεκριμένη υπόθεση, σημείωσε πως, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, «φαίνεται ότι έγινε εκσκαφή χωρίς ειδικά μέτρα αντιστήριξης, κάτι που είναι εξαιρετικά σπάνιο και δεν συνηθίζεται».

Πετράλωνα: Η μηχανικός που ειδοποίησε τους ενοίκους και απέτρεψε τα χειρότερα

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρέμβαση ιδιώτη μηχανικού, την οποία κάλεσε η κόρη ηλικιωμένης ενοίκου όταν παρατήρησε σοβαρές ρωγμές στο διαμέρισμα.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε μεγάλο κενό ανάμεσα στις δύο πολυκατοικίες και επικίνδυνη κλίση του κτιρίου. Η μηχανικός ζήτησε από τους ενοίκους να εγκαταλείψουν αμέσως τα διαμερίσματά τους, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί εγκαίρως η πολυκατοικία και να αποφευχθούν ανθρώπινα θύματα.

Οι πέντε συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η καταγγελία της κόρης της ηλικιωμένης, σύμφωνα με την οποία, όταν ενημέρωσαν επιβλέποντες μηχανικούς για την κλίση του κτιρίου, εκείνοι φέρονται να απάντησαν: «Και η Πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει».

Η συγκεκριμένη αναφορά περιλαμβάνεται στο υλικό που εξετάζουν οι Αρχές.

Πετράλωνα: Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει συγκεντρώσει δεκάδες καταθέσεις, φωτογραφικό υλικό και τεχνικά στοιχεία, ενώ ο εισαγγελέας έχει διατάξει προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και να διερευνηθεί εάν παραβιάστηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας κατά τις εργασίες εκσκαφής.

Οι πέντε συλληφθέντες –εργολάβοι, μηχανικοί και ιδιοκτήτες– έχουν αφεθεί ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται πραγματογνωμοσύνες, έλεγχος των τεχνικών μελετών και αξιολόγηση όλων των στοιχείων της δικογραφίας, που αναμένεται να κρίνουν την πορεία της υπόθεσης.