Εικόνες «Αποκάλυψης» αντικρίζουν οι κάτοικοι στα Πετράλωνα, μετά την ολοκληρωτική κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός ότι ένα κτίριο των αρχών της δεκαετίας του ’70 μετατράπηκε σε σωρό από μπάζα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει η παραμικρή σεισμική δόνηση, έχει προκαλέσει σοκ και αναπάντητα ερωτήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας παρατηρητικός κάτοικος της περιοχής εντόπισε μια μεγάλη ρωγμή στο κτίριο από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Η ρωγμή αυτή σήμανε άμεσα συναγερμό, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η πολυκατοικία άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση και, δευτερόλεπτα αργότερα, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φαινόταν σαν να «ρουφήχτηκε» από το έδαφος, γεγονός που συνδέεται άμεσα με σοβαρά προβλήματα στη θεμελίωσή του. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, όμως οι υλικές ζημιές είναι ολοκληρωτικές.

Πετράλωνα: Σε κίνδυνο και η διπλανή πολυκατοικία

Η καταστροφή, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο μοιραίο κτίριο. Η διπλανή πολυκατοικία, η οποία εφάπτονταν σε εκείνη που κατέρρευσε, έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Οι αρχές έδωσαν εντολή για άμεση εκκένωση, καθώς έλεγχοι από μηχανικούς δείχνουν σαφή έλλειψη στατικότητας. Η εικόνα στο εσωτερικό της είναι απόκοσμη, καθώς στον επάνω όροφο έχει απομείνει μόνο ένα ράφι με στοιβαγμένα πράγματα, ενώ το υπόλοιπο κτίριο κρίνεται προσωρινά ακατοίκητο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξειδικευμένοι έλεγχοι.

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει πλέον αφορά την τύχη των ανθρώπων που ξεσπιτώθηκαν μέσα σε μια στιγμή, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Στο σημείο βρέθηκαν εκπρόσωποι του δήμου, οι οποίοι υποσχέθηκαν οικονομικά βοηθήματα και τη φιλοξενία των πληγέντων σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Παρ' όλα αυτά, η ανησυχία των κατοίκων για το μέλλον παραμένει έντονη.