Πετράλωνα: Πώς ξεκίνησαν όλα - Έτσι κατέρρευσε η πολυκατοικία

Μέσα σε δευτερόλεπτα έγειρε η πολυκατοικία

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κατέρρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα χωρίς σεισμική δόνηση, προκαλώντας σοκ στους κατοίκους.
  • Η κατάρρευση ξεκίνησε από ρωγμή που εντόπισε κάτοικος, με το κτίριο να κλίνει επικίνδυνα πριν καταρρεύσει.
  • Σοβαρά προβλήματα στη θεμελίωση του κτιρίου φαίνεται να ευθύνονται για την κατάρρευση.
  • Η διπλανή πολυκατοικία υπέστη σοβαρές ζημιές και εκκενώθηκε λόγω έλλειψης στατικότητας.
  • Ο δήμος προσφέρει οικονομική βοήθεια και φιλοξενία στους πληγέντες, αλλά οι ανησυχίες παραμένουν.

Εικόνες «Αποκάλυψης» αντικρίζουν οι κάτοικοι στα Πετράλωνα, μετά την ολοκληρωτική κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας. Το γεγονός ότι ένα κτίριο των αρχών της δεκαετίας του ’70 μετατράπηκε σε σωρό από μπάζα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να έχει μεσολαβήσει η παραμικρή σεισμική δόνηση, έχει προκαλέσει σοκ και αναπάντητα ερωτήματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας παρατηρητικός κάτοικος της περιοχής εντόπισε μια μεγάλη ρωγμή στο κτίριο από την απέναντι πλευρά του δρόμου. Η ρωγμή αυτή σήμανε άμεσα συναγερμό, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί την τροπή που θα έπαιρναν τα πράγματα. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, η πολυκατοικία άρχισε να παίρνει επικίνδυνη κλίση και, δευτερόλεπτα αργότερα, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος.

Πετράλωνα: Η πολυκατοικία πήρε κλίση. Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το κτίριο φαινόταν σαν να «ρουφήχτηκε» από το έδαφος, γεγονός που συνδέεται άμεσα με σοβαρά προβλήματα στη θεμελίωσή του. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, όμως οι υλικές ζημιές είναι ολοκληρωτικές.

το κτίριο φαινόταν σαν να «ρουφήχτηκε» από το έδαφος, γεγονός που συνδέεται άμεσα με σοβαρά προβλήματα στη θεμελίωσή του.

Πετράλωνα: Σε κίνδυνο και η διπλανή πολυκατοικία

Η καταστροφή, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στο μοιραίο κτίριο. Η διπλανή πολυκατοικία, η οποία εφάπτονταν σε εκείνη που κατέρρευσε, έχει υποστεί σοβαρότατες ζημιές. Οι αρχές έδωσαν εντολή για άμεση εκκένωση, καθώς έλεγχοι από μηχανικούς δείχνουν σαφή έλλειψη στατικότητας. Η εικόνα στο εσωτερικό της είναι απόκοσμη, καθώς στον επάνω όροφο έχει απομείνει μόνο ένα ράφι με στοιβαγμένα πράγματα, ενώ το υπόλοιπο κτίριο κρίνεται προσωρινά ακατοίκητο μέχρι να ολοκληρωθούν οι εξειδικευμένοι έλεγχοι.

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους

Πετράλωνα: Σε κίνδυνο και η διπλανή πολυκατοικία

Το μεγάλο ερώτημα που προκύπτει πλέον αφορά την τύχη των ανθρώπων που ξεσπιτώθηκαν μέσα σε μια στιγμή, χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Στο σημείο βρέθηκαν εκπρόσωποι του δήμου, οι οποίοι υποσχέθηκαν οικονομικά βοηθήματα και τη φιλοξενία των πληγέντων σε δωμάτια ξενοδοχείων.

Παρ' όλα αυτά, η ανησυχία των κατοίκων για το μέλλον παραμένει έντονη.

Πετράλωνα: Πώς ξεκίνησαν όλα - Έτσι κατέρρευσε η πολυκατοικία

Πετράλωνα: Πώς ξεκίνησαν όλα - Έτσι κατέρρευσε η πολυκατοικία

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