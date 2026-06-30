Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους

Στο σημείο δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής

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Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και στην αστυνομία μετά από αναφορά για κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ,  η πολυκατοικία, που βρίσκεται στην οδό Αλκμήνης, έχει καταρρεύσει πλήρως.

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλων - Eurokinissi

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλων - Eurokinissi

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες ότι ακούγονται φωνές. 

Άνδρες της ΕΜΑΚ προσπαθούν να εντοπίσουν τέσσερα άτομα που φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια - Intimenews

Άνδρες της ΕΜΑΚ προσπαθούν να εντοπίσουν τέσσερα άτομα που φέρονται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια - Intimenews

Εκπαιδευμένοι σκύλοι βρίσκονται ήδη πάνω από τα συντρίμμια προσπαθώντας να εντοπίσουν το σημείο που μπορεί να βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβέστες απευθύνουν έκκληση σε όλους να κάνουν ησυχία. 

Στο σημείο έχουν ήδη πάει τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης και σε ετοιμότητα βρίσκονται τα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο», που εφημερεύουν. 

Εκπαιδευμένοι σκύλοι αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα - Eurokinissi

Εκπαιδευμένοι σκύλοι αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα - Eurokinissi

Επίσης έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της πυροσβεστικής.

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