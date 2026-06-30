Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική και στην αστυνομία μετά από αναφορά για κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η πολυκατοικία, που βρίσκεται στην οδό Αλκμήνης, έχει καταρρεύσει πλήρως.

Η πολυκατοικία που κατέρρευσε στα Πετράλων - Eurokinissi

Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η τετραώροφη πολυκατοικία αποτελείται από επτά διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Μάλιστα υπάρχουν μαρτυρίες ότι ακούγονται φωνές.

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Εκπαιδευμένοι σκύλοι βρίσκονται ήδη πάνω από τα συντρίμμια προσπαθώντας να εντοπίσουν το σημείο που μπορεί να βρίσκονται οι εγκλωβισμένοι, ενώ την ίδια ώρα οι πυροσβέστες απευθύνουν έκκληση σε όλους να κάνουν ησυχία.

Στο σημείο έχουν ήδη πάει τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης και σε ετοιμότητα βρίσκονται τα νοσοκομεία «Γεννηματάς», «Σωτηρία» και «Τζάνειο», που εφημερεύουν.

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Επίσης έχουν σπεύσει δυνάμεις της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και της πυροσβεστικής.