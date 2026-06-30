Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα Πετράλωνα, μετά την κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στην οδό Αλκμήνης 22.

Το κτίριο που κατέρρευσε αποτελούνταν από επτά διαμερίσματα. Νωρίτερα πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερα εγκλωβισμένα άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο αντιπρόεδρος Πολιτικής Προστασίας Αθηνών Ανδρέας Γραμματικογιάννης, οι ένοικοι του κτιρίου πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει το κτίριο, καθώς είχαν ενημερωθεί ότι έπαιρνε κλίση. «Πήρε κλίση η πολυκατοικία, το κατάλαβαν και τους ενημέρωσαν για τη στατικότητα του κτιρίου. Βγήκαν και μετά από λίγο κατέρρευσε. Υπήρχαν κάποια προειδοποιητικά σημάδια, είχαν γίνει καταγγελίες από τους ενοίκους», δήλωσε.

Πυροσβέστες και διασώστες εξακολουθούν να βρίσκονται στο σημείο και ζητούν από όσους βρίσκονται στην περιοχή να επικρατεί απόλυτη ησυχία, προκειμένου να μπορέσουν να ακούσουν τυχόν φωνές από τα χαλάσματα και να διευκολυνθεί το έργο των διασωστών.

Στιγμιότυπα από την επιχείρηση της πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ και δύο ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Παράλληλα, συνδράμουν η Ελληνική Αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΕΔΔΗΕ.

Επίσης έχουν καταφτάσει τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία Γ. Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνειο για την αντιμετώπιση τυχόν τραυματιών.

Φωτογραφίες Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)

Κατάρρευση πολυκατοικίας Πετράλωνα: Εκτελούνταν εργασίες σε διπλανό κτίριο - Πέντε προσαγωγές

Προς το παρόν δεν έχει ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το τι συνέβη και το κτίριο κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονικό κτίριο, όπου πραγματοποιούνταν εκσκαφές για την κατασκευή θεμελίων.

Την ίδια ώρα, οι αρχές έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή πέντε ατόμων, τεσσάρων εργατών και του ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής.