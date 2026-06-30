Πετράλωνα: Η τεχνική έκθεση κατεδάφισης της επίμαχης πολυκατοικίας

Ντοκουμέντο Star - Η θεωρημένη οικοδομική άδεια που εκδόθηκε τον Μάρτιο

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (30/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εμπειρογνώμονες εξετάζουν τις άδειες και τις τεχνικές εκθέσεις κατεδάφισης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, όπου σημειώθηκε κατάρρευση.
  • Η Τεχνική Έκθεση αναφέρει ότι δεν απαιτούνται μέτρα ασφαλείας για τα όμορα κτίρια, υπογεγραμμένη από αρχιτέκτονα-μηχανικό.
  • Δύο σενάρια εξετάζονται για την κατάρρευση: κακή εκσκαφή ή κακοτεχνίες στην πολυκατοικία που έπεσε.
  • Επτά οικογένειες έμειναν στο δρόμο, με κάποιες να θρηνούν την απώλεια κατοικίδιου.
  • Ο Δήμος Αθηναίων προσφέρει προσωρινή στέγαση και έκτακτη οικονομική βοήθεια στους πληγέντες.

Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα έχουν ήδη μπει οι άδειες οικοδομής και οι τεχνικές εκθέσεις κατεδάφισης της νεοναγειρόμενης πολυκατοικίας. Μέσα από ανοιχτές πηγές, ο δημοσιογράφος του Star Γιάννης Σωτηρόπουλος εξασφάλισε κρίσιμα έγγραφα και με τη βοήθεια ειδικών επιχείρησε να βρει την άκρη του νήματος. 

Πετράλωνα: Πώς ξεκίνησαν όλα - Έτσι κατέρρευσε η πολυκατοικία

Αυτή είναι η Τεχνική Έκθεση Κατεδάφισης της επίμαχης πολυκατοικίας της οδού Αλκμήνης 20 στα Πετράλωνα που φέρνει απόψε στο φως το STAR. Όπως αναφέρει το έγγραφο: «Δεν απαιτείται αντιστήριξη των όμορων κτηρίων και ειδικότερα μέτρα ασφαλείας, πέραν των αναγραφόμενων στους κανονισμούς». Το έγγραφο φέρει την υπογραφή αρχιτέκτονα-μηχανικού, με ημερομηνία 20 Νοεμβρίου 2024 και έχει θεωρηθεί από την Πολεοδομία του Δήμου Αθηναίων. 

Πετράλωνα: Η τεχνική έκθεση κατεδάφισης της επίμαχης πολυκατοικίας

Ο Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων λέει: «Στην εκσκαφή του υπογείου ή στη θεμελίωση ή στο ξυλότυπο, δηλαδή στην εφαρμογή του οπλισμού, πρέπει να έγινε κάποια αστοχία, οπότε να κατέρρευσε το διπλανό κτήριο. Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη είναι αποκλειστικά ιδιωτικό έργο, οπότε οι υπογράφοντες μηχανικοί ή  μελετητές ή κατασκευαστές ή επιβλέποντες είναι αυτοί που φέρνουν την ευθύνη ακέραια». 

Πετράλωνα: Η πολυκατοικία πήρε κλίση. Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει

Πετράλωνα: Η θεωρημένη οικοδομική άδεια που εκδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο 

Πετράλωνα: Η θεωρημένη οικοδομική άδεια που εκδόθηκε τον περασμένο Μάρτιο 

Αυτή είναι η οικοδομική άδεια της πενταόροφης πολυκατοικίας που εκδόθηκε στις 24 Μαρτίου του '26 και έχει ισχύ για 4 χρόνια, δηλαδή έως το Μάρτιο του 2030. Όσο για το "Διάγραμμα Κάλυψης", που θεωρείται το "ευαγγέλιο" της οικοδομής φαίνεται πως είναι κατεστραμμένο το αρχείο. 

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι η κατασκευαστική εταιρεία, που είχε αναλάβει το έργο, διαφήμιζε και μάλιστα με τρισδιάστιτη αρχιτεκτονική απεικόνιση την πενταόροφη νεοαναγειρόμενη οικοδομή, με υπόγειο, πυλωτή και σοφίτα.  

Πετράλωνα: Κατέβηκαν κάτω από το βάθος της θεμελίωσης της όμορης πολυκατοικίας 

Δύο είναι τα βασικά σενάρια για τα αίτια της κατάρρευσης.

  • Σενάριο πρώτο: Κατά την εκσκαφή μήπως κατέβηκαν κάτω από τη στάθμη της θεμελίωσης της διπλανής οικοδομής, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει το υπέδαφος και να πέσει, αφού δεν είχαν προβλεφθεί έργα αντιστήριξης.
  • Σενάριο δεύτερο: Μήπως υπήρξαν κακοτεχνίες στην πολυκατοικία που έπεσε και μια μικρή αστοχία στη νεοαναγειρόμενη οικοδομή ήταν αρκετή για να φέρει την κατάρρευση; 

«Οι αστοχίες αυτά τα κτίρια είναι ψαθηρές δηλαδή απότομα μπαμ και κάτω ...λίγο σταδιακά και μετά μία και έξω ...το σταδιακά έχει λίγες  παραμορφώσεις, αλλά τα κτίρια αυτά όπως κατασκευάστηκαν την εποχή εκείνη δεν "ενημερώνουν" και πάρα πολύ για το τι θα συμβεί "ενημερώνουν" λίγο γίνεται μια απότομη αστοχία και είναι αυτό που βλέπετε», τονίζει ο Κωνσταντίνος Σπυράκος, Καθηγητής Αντισεισμικών Κατασκευών ΕΜΠ. 

 

Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους

Πετράλωνα: Σε απόγνωση οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

Πετράλωνα: Σε απόγνωση οι ένοικοι της πολυκατοικίας που κατέρρευσε

7 διαμερίσματα. 7 οικογένειες που μέσα σε μια στιγμή έμειναν στο δρόμο. Πρόλαβαν να βγουν και να ζώσουν τις ζωές τους. Έβλεπαν την πολυκατοικία να καταρρέει και όλα τα υπάρχοντα τους να χάνονται μέσα στα χαλάσματα, όλα όσα με κόπο είχαν αποκτήσει. 

Οι ένοικοι μπορεί να πρόλαβαν να βγουν πριν καταρεύσει η πολυκατοικία, μια οικογένεια θρηνεί το τετράποδο μέλος της.

Όλοι είναι σε κατάσταση σοκ. Κάποιοι θα βγάλουν τη νύχτα τους στο αυτοκίνητο άλλοι σε συγγενείς, κάποιοι όμως δεν έχουν κανέναν. 

«Ήδη οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι έχουν επιληφθεί ώστε είτε να μπορέσουν να μείνουν σε κάποια δωμάτια σε κάποιο ξενοδοχείο είτε σε κάποιο χώρο του Δήμου προσωρινά και βεβαίως να υπάρξει κάποιο έκτακτο χρηματικό βοήθημα», λέει ο Γιώργος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος πρασίνου. 

 

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