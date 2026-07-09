Από τις 31 Αυγούστου τίθενται σε ισχύ μειώσεις τιμών σε 12 βασικές κατηγορίες προϊόντων που διατίθενται στα σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις αφορούν είδη καθημερινής κατανάλωσης, όπως νωπό κρέας, ζυμαρικά, καθαριστικά και σχολικά είδη.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, οι νέες τιμές θα είναι μειωμένες τουλάχιστον κατά 5% και θα διατηρηθούν για χρονικό διάστημα από δύο έως τέσσερις μήνες.

Η πρωτοβουλία αφορά προϊόντα που αποτελούν βασικές αγορές για τα ελληνικά νοικοκυριά, με στόχο να περιοριστεί το κόστος των καθημερινών αγορών. Παράλληλα, η εφαρμογή του μέτρου λίγο πριν από το άνοιγμα των σχολείων αναμένεται να διευκολύνει τις οικογένειες και στις αγορές χαρτικών και σχολικών ειδών.

Ειδικότερα, πρόκειται για 12 κατηγορίες συνολικά:

Νωπό κρέας, με προϊόντα όπως το μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά. Μειώσεις τιμών αναμένονται επίσης σε γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά Ψωμί και αλεύρι Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες Καφές, δημητριακά Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή Αναψυκτικά Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης) Προϊόντα προσωπικής υγιεινής Σχολικά είδη