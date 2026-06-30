Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρέθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου, ο κ. Μυλωνάκης αυτή τη φορά επισκέφτηκε το νοσοκομείο υγιής και όρθιος για να ευχαριστήσει τους θεράποντες ιατρούς του και νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν δίπλα του τους τελευταίους δύο μήνες.

Με μια συγκινητική ανάρτηση του στο Facebook εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και την οικογένειά του:

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου.

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου.

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε.

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω.

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί.

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο.

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη».

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 15 Απριλίου, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.