Μυλωνάκης: Η επίσκεψη στον Ευαγγελισμό και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς

Στο πλευρό του η σύζυγός του, Τίνα Μεσσαροπούλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 14:50 Αποστολία Ζώη: «Ο θάνατος των γονιών μου άλλαξε όλη μου τη ζωή»
30.06.26 , 14:46 Πετράλωνα: «Πρόλαβαν και βγήκαν πριν καταρρεύσει η πολυκατοικία»
30.06.26 , 14:46 Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο
30.06.26 , 14:40 Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συνάντηση με τη νικήτρια της Eurovision 2026, Dara
30.06.26 , 14:00 Πώς να καθαρίζεις τα πινέλα του μακιγιάζ σου σαν επαγγελματίας
30.06.26 , 13:39 Άση Μπήλιου: «Η Πανσέληνος μεγεθύνει το συναίσθημα»- Η όψη με τον Ποσειδώνα
30.06.26 , 13:39 Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους
30.06.26 , 13:04 Μυλωνάκης: Η επίσκεψη στον Ευαγγελισμό και το «ευχαριστώ» στους γιατρούς
30.06.26 , 12:37 Κόνι Μεταξά για Τάσο Ξιαρχό: «Μιλάω για αυτόν και μετά λέει μ@%..ιες»
30.06.26 , 12:36 Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της
30.06.26 , 12:27 Η Χριστίνα Μπόμπα έχει γενέθλια: Η φωτογραφία από το μπαλκόνι της
30.06.26 , 12:09 Φτιάξτε σπιτικά αφράτα μπιφτέκια γεμιστά με φέτα στον φούρνο
30.06.26 , 12:04 Βάρη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι για ώρες - Είχε σπασμούς
30.06.26 , 12:02 Τάσος - Μενεξιά: Τρυφερές στιγμές στο σπίτι μετά το τέλος του MasterChef
30.06.26 , 12:01 Χρ. Μηλιού: «Ο Ρέμος μου έχει ζητήσει να του δώσω τραγούδι του πατέρα μου»
Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»
Κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα: Αναφορές για εγκλωβισμένους
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Πάνος Ιωαννίδης: «Αν σταματούσε το MasterChef, θα παρουσίαζα άλλη εκπομπή»
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Πετράλωνα: Πέντε προσαγωγές για την κατάρρευση πολυκατοικίας
Αίγιο: Υπνωτική ουσία στον κατηγορούμενο και «ορφανό» DNA στο όπλο
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Η συγκινητική ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Μυλωνάκης επισκέφτηκε το νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου νοσηλεύτηκε για δύο μήνες.
  • Ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την υποστήριξή τους κατά τη διάρκεια της ασθένειάς του.
  • Η υγεία του επηρεάστηκε από ρήξη ανευρύσματος στις 15 Απριλίου.
  • Στη συγκινητική του ανάρτηση, τόνισε τη σημασία της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.
  • Εξέφρασε ευγνωμοσύνη στην οικογένειά του και στους φίλους του για την υποστήριξή τους.

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» βρέθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Μυλωνάκης: Πήρε εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης & επέστρεψε σπίτι του

Συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Τίνα Μεσσαροπούλου, ο κ. Μυλωνάκης αυτή τη φορά επισκέφτηκε το νοσοκομείο υγιής και όρθιος για να ευχαριστήσει τους θεράποντες ιατρούς του και νοσηλευτικό προσωπικό που ήταν δίπλα του τους τελευταίους δύο μήνες.  

Με μια συγκινητική ανάρτηση του στο Facebook εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και την οικογένειά του:  

«Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. 

Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό, αλλά και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά, αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου. 

Η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη, όμως, είναι εκείνες που μας δίνουν το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε τη δύναμη να συνεχίσουμε. 

Αισθάνομαι βαθιά ευγνωμοσύνη για όλους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. 

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς την οικογένειά μου, που στάθηκε δίπλα μου με αγάπη, δύναμη και ακούραστη στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας. Ευχαριστώ, επίσης, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν με μια προσευχή, ένα μήνυμα ή μια σκέψη. Αυτή η αγάπη μού έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω. 

Κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο. Κερδίζονται μαζί. 

Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. 

Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη». 

 

@anastasiogrigoropoulos

 

♬ Path of Light - Líricus Instrumental

 

Η περιπέτεια της υγείας του ξεκίνησε στις 15 Απριλίου, όταν υπέστη ρήξη ανευρύσματος ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ
 |
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top