Βάρη: Άφησε τον σκύλο της στο αμάξι για ώρες - Είχε σπασμούς

Αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια για να τον βγάλουν

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου pexels (Fernelis Lajara)
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου στη Βάρη, όπου γυναίκα άφησε τον σκύλο της κλειδωμένο στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.
  • Ο σκύλος βρέθηκε σε κατάσταση σπασμών και δυσφορίας, αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να σπάσουν τα τζάμια του οχήματος για να τον απεγκλωβίσουν.
  • Η ιδιοκτήτρια δεν συνεργάστηκε με τις αρχές και επιχείρησε να απομακρυνθεί, αλλά οι αστυνομικοί την σταμάτησαν και της αφαίρεσαν τα κλειδιά.
  • Το σκυλί μεταφέρθηκε σε pet shop για βοήθεια και διατάχθηκε η οριστική αφαίρεσή του από τον εισαγγελέα.
  • Η 48χρονη συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.

Ένα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στη Βάρη, όπου γυναίκα άφησε τον σκύλο της κλειδωμένο στο αυτοκίνητο για ώρες. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί βρήκαν το ζώο δεμένο, σε κατάσταση έντονης δυσφορίας, ανάσκελα, είχε σπασμούς και δεν ανταποκρινόταν. Λόγω της κατάστασής του, έσπασαν τα τζάμια του οχήματος για να το απεγκλωβίσουν. 

Την ώρα της επέμβασης εμφανίστηκε η ιδιοκτήτρια, η οποία, όπως αναφέρεται, δε συνεργάστηκε με τις αρχές και επιχείρησε να απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αστυνομικοί τη σταμάτησαν και της αφαίρεσαν τα κλειδιά του οχήματος. 

Το σκυλί μεταφέρθηκε άμεσα σε κοντινό pet shop για παροχή βοήθειας. Σύμφωνα με εργαζομένους του καταστήματος, φέρεται να βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο για τουλάχιστον τέσσερις ώρες.  

Με εντολή εισαγγελέα διατάχθηκε η οριστική αφαίρεση του ζώου, ενώ η 48χρονη συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς. 

 

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