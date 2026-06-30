Λίγο πριν την επίσημη αυλαία της τηλεοπτικής σεζόν, η Μάρτζυ Λαζάρου άνοιξε τα χαρτιά της στο Breakfast@Star και τον Γιώργο Βιολέντη, μιλώντας για όλα. Με ανάμεικτα συναισθήματα για τη χρονιά που κλείνει, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στις συζητήσεις της με τον σταθμό, σχολιάζει τις τηλεοπτικές αποχωρήσεις και αποθεώνει τη Φαίη Σκορδά για το ήθος και την αξιοπρέπειά της.

Με την εκπομπή να ρίχνει αυλαία την ερχόμενη Κυριακή, η Μάρτζυ Λαζάρου δήλωσε πολύ χαρούμενη για τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα πράγματα, κάνοντας λόγο για μια πολύ ωραία συνεργασία. Παρόλα αυτά, η ίδια δεν έκρυψε τον προβληματισμό της για το γενικότερο τηλεοπτικό σκηνικό, επισημαίνοντας πως δεν μπορεί να νιώθει απόλυτα ευτυχισμένη όταν γύρω της ολοκληρώνονται εκπομπές με άσχημο τρόπο και παρατηρείται ένας «αφανισμός» ζωνών.

Όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι με τη δική της εκπομπή, αποκαλύπτει πως βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο με τον σταθμό. «Είμαστε σε συζητήσεις, είμαστε σε πολύ καλό σημείο με το σταθμό. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει και η οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση από το κανάλι», αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από τις φήμες που θέλουν την εκπομπή να στρέφεται αποκλειστικά στην ενημέρωση, τονίζοντας πως «ενημέρωση έχουμε και τώρα στην εκπομπή και είναι και το μεγαλύτερο κομμάτι μας», ενώ συμπληρώνει με νόημα πως για οποιαδήποτε αλλαγή στο Weekend Live, καλό είναι να το ανακοινώσει ο ίδιος ο σταθμός.

Το σχόλιο για την αποχώρηση του Κώστα Τσουρού

Η γνωστή δημοσιογράφος ρωτήθηκε και για το οριστικό τέλος της συνεργασίας του Κώστα Τσουρού με το κανάλι, καθώς και για το αν υπήρξε κάποιο παρασκήνιο πίσω από αυτή την απόφαση. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν γνωρίζει καθόλου το παρασκήνιο, ενώ εξομολογήθηκε πως ως άνθρωπος επηρεάζεται συναισθηματικά από τέτοιες αλλαγές. «Εμένα γενικά δε με ευχαριστούν ποτέ όταν λήγουν οι συνεργασίες. Είμαι λίγο πιο συναισθηματική σαν άνθρωπος. Το σίγουρο είναι ότι εύχομαι το επόμενο επαγγελματικό βήμα του οποιουδήποτε παρουσιαστή να είναι αυτό που πραγματικά θέλει και να είναι οι ιδανικές συνθήκες για εκείνον», δήλωσε με ειλικρίνεια.

«Της βγάζω το καπέλο»: Η αποθέωση στη Φαίη Σκορδά

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αναφορά της στη Φαίη Σκορδά, με την οποία έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν. Η Μάρτζυ Λαζάρου δεν έκρυψε τη μεγάλη της αδυναμία προς την παρουσιάστρια, σημειώνοντας πως ο πρόσφατος αποχαιρετισμός της Φαίης τής θύμισε τον δικό τους παλαιότερο αποχαιρετισμό επί ΣΚΑΪ.

Η δημοσιογράφος πήρε ξεκάθαρη θέση για το τηλεοπτικό διαζύγιο της Σκορδά, τονίζοντας: «Θεωρώ ότι ήταν λίγο άδικο, η αλήθεια είναι, για τη Φαίη, έτσι όπως την έχω ζήσει. Δεν περίμενα βέβαια τίποτα λιγότερο. Είναι ένας άνθρωπος πολύ γλυκός, πολύ τρυφερός, πολύ αξιοπρεπής και δε θα άφηνε το παραμικρό τηλεοπτικά να φανεί, ακόμη κι αν έχει περάσει πολύ δύσκολα όλο αυτό το διάστημα. Της βγάζω το καπέλο, πραγματικά».

Απαντώντας σε όσους σχολίασαν το γεγονός ότι η Φαίη Σκορδά –αν και συγκινείται εύκολα– επέλεξε να μην κλάψει στην τελευταία της εκπομπή, η Μάρτζυ Λαζάρου έδωσε μια αποστομωτική απάντηση για τη φύση της τηλεόρασης. Όπως εξήγησε, το τι περνάει ο καθένας στις δύσκολες στιγμές του το γνωρίζει μόνο ο ίδιος, συμπληρώνοντας: «Τηλεοπτικά οφείλεις να έχεις ένα ωραίο χαμόγελο για τον κόσμο. Κάνουμε τηλεόραση για τον κόσμο. Δεν είναι πια προσωπική υπόθεση. Δεν κάνω εκπομπή για εμένα».

Κλείνοντας, αποκάλυψε πως αμέσως μετά το φινάλε φρόντισε να επικοινωνήσει μαζί της προσωπικά για να της εκφράσει τον θαυμασμό της. «Της έστειλα και μήνυμα. Της είπα: "Φαίη μου, πραγματικά σε αγαπώ πολύ για το ήθος σου" και δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από αυτό που είδα» κατέληξε, στέλνοντας το δικό της μήνυμα στήριξης στην παρουσιάστρια.

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