Η Κόνι Μεταξά απάντησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Ηλία Σκουλά για την προσωπική της ζωή και για τον πρώην κολλητό της Τάσο Ξιαρχό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί περαιτέρω για τον πρώην συνεργάτη της.

Η τραγουδίστρια δήλωσε αρχικά: «Είχα σύντροφο που είχε ναρκισσιστική διαταραχή και τον χώρισα». Στη συνέχεια ανέφερε: «Πιστεύω στον έρωτα. Δεν είμαι ανοιχτή για μια νέα σχέση ακόμα. Πιστεύω στον έρωτα απλά δε θέλω τώρα. Απλά δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν". Σε άλλη καταγραφή των δηλώσεών της είπε επίσης "Πιστεύω στον έρωτα! Δεν είμαι ανοιχτή για μια νέα σχέση ακόμα, δεν έχω όρεξη να μιλάω σε κανέναν».

Η απάντηση για τον Τάσο Ξιαρχό

Όταν ρωτήθηκε αν θα συνεργαζόταν ξανά με τον Τάσο Ξιαρχό, η Κόνι Μεταξά απάντησε: «Βασικά, δε θέλω να μιλήσω γι’ αυτόν, γιατί μετά πάει και λέει μ@%@@ιες».

Η δημόσια τοποθέτηση του Τάσου Ξιαρχό

Το προηγούμενο διάστημα ο Τάσος Ξιαρχό είχε τοποθετηθεί δημόσια για την ένταση με την Κόνι Μεταξά, μετά από συνέντευξή της στον Fipster. Σε βίντεο στο TikTok είχε πει: «Για αρχή πώς μπορείς να ρωτάς κύριε Fipster, γιατί τσακωθήκατε με τον Τάσο Ξιαρχό, σου απαντάει, και μετά ρωτάς ξανά γιατί τα ξαναβρήκατε. Που σημαίνει ότι έχετε κάνει κουβέντα για μένα πριν από εκεί. Που αυτό σημαίνει κουτσομπολεύω και ξεκατινιάζω κάποιον. Πέρα από αυτό, εγώ δε θυμάμαι να έχω τσακωθεί με την Κόνι Μεταξά για τέτοιο θέμα. Δεν έχουμε τσακωθεί ή να πούμε σε μήνυμα "είπες για μένα κάτι τέτοιο”. Δεν τσακωθήκαμε για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα της Κόνι».

Η φιλία της Κόνι Μεταξά και του Τάσου Ξιαρχ;o αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες, εκρηκτικές και συναισθηματικά φορτισμένες σχέσεις της ελληνικής showbiz, καθώς πέρασε μέσα από έντονες διακυμάνσεις, δημόσιες κρίσεις και τελική επανασύνδεση.

Το ευρύ κοινό τους γνώρισε και τους αγάπησε το 2020, όταν συμμετείχαν ως ζευγάρι στο τηλεοπτικό σόου Just the 2 of Us. Εκεί, η εκρηκτική σκηνική παρουσία της Κόνι σε συνδυασμό με την πρωτοποριακή χορογραφική ματιά του Τάσου δημιούργησαν ένα αχτύπητο δίδυμο που τους οδήγησε μέχρι την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η επιτυχία αυτή δεν έμεινε μόνο εντός πλατό, καθώς οι δυο τους έγιναν αχώριστοι φίλοι στην καθημερινότητά τους, μοιραζόμενοι κοινές στιγμές, ταξίδια και μια πολύ στενή, σχεδόν αδερφική σχέση.

Ωστόσο, η φιλία τους δοκιμάστηκε σκληρά το φθινόπωρο του 2021, μετά από ένα έντονο διαδικτυακό περιστατικό στο οποίο ενεπλάκη ο χορογράφος, κάνοντας υποτιμητικά σχόλια για τα κιλά μιας άγνωστης κοπέλας. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα μέσα ενημέρωσης και στα social media. Η Κόνι Μεταξά, η οποία έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή της στο κίνημα του body positivity, βρέθηκε σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αν κι απέφυγε να τον κατηγορήσει ανοιχτά, επέλεξε να κρατήσει σαφείς αποστάσεις, διαχωρίζοντας τη θέση της από τέτοιες συμπεριφορές.

Δείτε το ντουέτο της Κόνι Μεταξά και του Τάσου Ξιαρχό

Η ρήξη αυτή οδήγησε σε μια παρατεταμένη περίοδο σιωπής και αποξένωσης. Οι δυο τους σταμάτησαν κάθε κοινή εμφάνιση, έκαναν unfollow ο ένας τον άλλον στο Instagram και διέκοψαν την επικοινωνία τους. Η επιβεβαίωση ότι η σχέση τους είχε περάσει σε βαθιά κρίση ήρθε το καλοκαίρι του 2022, όταν η Κόνι παντρεύτηκε τον Μάριο Καπότση στην Κρήτη κι ο Τάσος Ξιαρχό δε βρισκόταν ανάμεσα στους καλεσμένους. Ο ίδιος δήλωνε τότε πως οι ζωές τους είχαν απλώς πάρει διαφορετικούς δρόμους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κακία ανάμεσά τους.

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