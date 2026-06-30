Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»

Tο παρασκήνιο της αποχώρησής του

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Οι πληροφορίες για το τέλος της συνεργασίας του Τάσου Αρνιακού με τον Ant1/ βίντεο Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τάσος Αρνιακός αποχωρεί από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια συνεργασίας.
  • Φαίνεται ότι βγαίνει στη σύνταξη ή βρίσκεται σε συζητήσεις για μεταγραφή στο Action 24.
  • Διοργανώθηκε πάρτι αποχώρησης προς τιμήν του, αλλά δεν παρευρέθηκε λόγω δυσαρέσκειας για την έλλειψη ενημέρωσης.
  • Η αποχώρησή του ανακοινώθηκε μέσω email σε στελέχη του καναλιού, χωρίς να ενημερωθεί ο ίδιος.
  • Ο Αρνιακός ήταν ενοχλημένος από την προώθηση της νέας μετεωρολόγου του σταθμού.

Παρελθόν για τον Ant1 φαίνεται να είναι ο Τάσος Αρνιακός μετά από 19 χρόνια συνεργασίας του μετεωρολόγου με το κανάλι του Αμαρουσίου. Οι πληροφορίες λένε ότι βγαίνει στη σύνταξη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, ενώ άλλες πως βρίσκεται σε συζητήσεις για μεταγραφή του στο Action 24.

Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»

Ωστόσο, φαίνεται να του ανακοινώθηκε ότι ολοκληρώνεται η συνεργασία του με τον Ant1 και μάλιστα, διοργανώθηκε ένα πάρτι για την αποχώρησή του. Ωστόσο, ο μετεωρολόγος επέλεξε να μην παρευρεθεί στην εκδλήλωση προς τιμή του, καθώς, όπως είπαν στο Happy Day. δυσαρεστήθηκε που δεν τον είχαν ρωτήσει αν θέλει να γίνει αυτή η γιορτή. 

Ο Τάσος Αρνιακός σε θεατρική πρεμιέρα, το2018/ NDP

Ο Τάσος Αρνιακός σε θεατρική πρεμιέρα, το2018/ NDP

«Αν ισχύει αυτό που διάβασα, υποτίθεται ότι ενημέρωσαν τον κύριο Αρνιακό ότι μετά από 19 χρόνια πορείας στον ΑΝΤ1 ολοκληρώνεται η συνεργασία και τον οδηγούν σε απομάκρυνση- αποχώρηση. Αλλά ισχύει ότι του ήρθε ένα mail το οποίο είχε παραλήπτες κάποια στελέχη του καναλιού ότι οργανώνουν ένα πάρτι, για το οποίο δεν τον είχαν ενημερώσει;», είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να δίνει το ρεπορτάζ. 

Φεύγει από τον Ant1 μετά από 19 χρόνια - «Του διοργάνωσαν πάρτι & δεν πήγε»

Τάσος Αρνιακός: Tο παρασκήνιο της αποχώρησής του από τον Ant1 και το πάρτι... που δεν πήγε/ βίντεο Happy Day

«Ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος. Θα γινόταν χθες αυτό το πάρτι, εν αγνοία του ίδιου. Δεν είχε ενημερωθεί ότι διοργανώνεται κάτι τέτοιο. Εγώ δε θέλω να πιστεύω ότι έγινε με κακή πρόθεση. Προφανώς, οι άνθρωποι ήθελαν να του κάνουν ένα πάρτι έκπληξη. Εκείνος έχοντας στο μυαλό του προφανώς μια πικρία από τον τρόπο της αποχώρησης, δεν πήγε. Αφού δεν πήγε ο ίδιος, φαντάζομαι ότι θα ενημερώθηκε να μην πάει και κανείς», είπε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου.

«Οι πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με το Action. Ήταν ενοχλημένος ο άνθρωπος και από την όλη στάση του ότι το τελευταίο διάστημα έδιναν χώρο και στη νέα μετεωρολόγο του σταθμού. Εντάξει, αλλά εκείνος είχε μείνει λίγο στα μετόπισθεν», πρόσθεσε. 
 

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