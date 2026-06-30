Για την επιρροή της Πανσελήνου - που έγινε τα ξημερώματα- στον Αιγόκερω μίλησε σήμερα η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star.

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«Η αλήθεια είναι ότι η Πανσέληνος αυτή είναι κάπως, αλλά όχι για όλους. Είναι κάποια ζώδια όμως, τα οποία τα επηρεάζει περισσότερο», είπε αρχικά η αστρολόγος.

«Είναι μια πιο βαριά πανσέληνος αυτή για τα ζώδια που επηρεάζει και λέω εξαρχής ότι επηρεάζει τα παρορμητικά ζώδια: Κριούς, Καρκίνους, Ζυγούς και Αιγόκερους και όσους έχουν φυσικά ωροσκόπο ή μπορεί να έχουν πλανήτες στα ζώδια αυτά. Μπορεί να είναι κάποιος Ταύρος αλλά να έχει ωροσκόπο Καρκίνο οπότε επηρεάζεται, ή μπορεί να έχεις τη Σελήνη σου στον Αιγόκερω, οπότε επηρεάζεσαι. Μπορεί να είσαι Καρκίνος και να μην επηρεαστείς, γιατί μπορεί να είναι ο Ήλιος σου στην τελευταία μοίρα του Καρκίνου και μπορεί να μην έχεις άλλους πλανήτες στο ζώδιο του Καρκίνου», εξήγησε στη συνέχεια.

Η Άση Μπήλιου περιέγραψε ότι η πιο στενή όψη που κάνει η Πανσέληνος είναι το τετράγωνο με τον Ποσειδώνα. «Και έχουμε πει πολλές φορές πως ό,τι αγγίζει ο Ποσειδώνας του δημιουργεί μια σύγχυση, μια αβεβαιότητα, ένα πράγμα αυτό που λες που δεν ξέρω ακριβώς τι μου φταίει. Από την άλλη, μπορεί να δημιουργεί απογοητεύσεις», επισήμανε.

Ανέφερε επίσης πως αυτή είναι μια γενική τάση και πως η Πανσέληνος είναι κάτι που πάντα μας επηρεάζει. «Άλλους μπορεί να τους επηρεάσει θετικά, έχει να κάνει και με το πώς είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή λειτουργεί όπως ένας μεγεθυντικός φακός: μεγεθύνει το συναίσθημά σου. Αν είσαι καλά, μπορεί να πετάς. Αν είσαι λίγο down, μπορεί να το νιώθεις το βάρος να είναι ασήκωτο», σημείωσε.

Η Πανσέληνος ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα και «σήμερα και αύριο είμαστε στον απόηχο. Οπότε Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι, λίγο πιο προσεκτικά αυτές τις μέρες και βασικά οικονομία δυνάμεων και φροντίδα στον εαυτό σας», κατέληξε.

