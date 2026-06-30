Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Αναλυτική πρόβλεψη του καιρού

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Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Δημήτρης Περιστέρης)
Δύο πρόσωπα θα έχει ο καιρός αυτή την εβδομάδα, αφού μετά τα 39άρια έρχεται κακοκαιρία. Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη / Βίντεο Open

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυτή την εβδομάδα, ο καιρός θα είναι ζεστός με θερμοκρασίες έως 39°C μέχρι την Πέμπτη.
  • Από την Πέμπτη το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις λόγω ψυχρών αέριων μαζών.
  • Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα παρατηρηθούν σε Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτική Στερεά Ελλάδα.
  • Μετά την κακοκαιρία, θα ενισχυθούν οι βοριάδες και θα υπάρξει πτώση της θερμοκρασίας.
  • Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών ανέμων το Σαββατοκύριακο.

Mε δύο πρόσωπα θα κυλήσει ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Μέχρι την Πέμπτη θα επικρατήσει αρκετή ζέστη, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας ψυχρότερες αέριες μάζες από την κεντρική Ευρώπη θα φέρουν ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας. 

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Το ακραίο κύμα ζέστης που έπληξε τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη μετατοπίζεται πλέον προς τα Βαλκάνια, ενώ στη θέση του εισβάλλουν ψυχρότερες αέριες μάζες, προκαλώντας έντονα καιρικά φαινόμενα στις περιοχές που επηρεάζονται. 

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Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, από σήμερα έως και την Πέμπτη οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής χώρας, όπου ο υδράργυρος θα κυμανθεί μεταξύ 36 και 39 βαθμών Κελσίου. 

Πιο ζεστές θα είναι περιοχές:  

  • της Κεντρικής Μακεδονίας 
  • της Θεσσαλίας 
  • της δυτικής Στερεάς Ελλάδας 
  • της δυτικής Πελοποννήσου 
  • τμήματα της Κρήτης και της Ρόδου 

Αντίθετα, οι παραθαλάσσιες περιοχές θα έχουν πιο ήπιες συνθήκες λόγω της θαλάσσιας αύρας και των βοριάδων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Σε ποιες περιοχές το νέο κύμα ζέστης θα ανεβάσει τη θερμοκρασία έως και τους 38 βαθμούς. Η πρόγνωση από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου

Αλλάζει ο καιρός από την Πέμπτη με χαλάζι και κεραυνούς 

Από το απόγευμα της Πέμπτης και κυρίως την Παρασκευή, ψυχρότερες αέριες μάζες θα συγκρουστούν με τον θερμό αέρα που επικρατεί πάνω από τη χώρα, δημιουργώντας έντονη αστάθεια. 

Το αποτέλεσμα θα είναι ισχυρές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο και δυτικό Αιγαίο, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. 

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας, τα μελτέμια θα ενισχυθούν ξανά από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι βοριάδες θα ρίξουν αισθητά τη θερμοκρασία, η οποία θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. 

Παράλληλα όμως, οι ισχυροί άνεμοι θα αυξήσουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. 

Από το Σαββατοκύριακο και αρχές της επόμενης εβδομάδας επιστροφή των μελτεμιών, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. 

Η πρόγνωση του καιρού για την Τρίτη 30/6 από την ΕΜΥ 

ΑΤΤΙΚΗ  

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. 
  • Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. 
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. 
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτικοί 4 με 5μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ  

  • Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στη δυτική και κεντρική Μακεδονία μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.  

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ  

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. 
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. 

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης. 
  • Άνεμοι: Στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές 4 με 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου.  

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. 
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. 
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.  
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