Ο πρόσφατος καύσωνας που έπληξε την Ευρώπη δεν επηρέασε μόνο την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών, αλλά άφησε έντονο αποτύπωμα και στις θάλασσες που περιβάλλουν τη γηραιά ήπειρο. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου, οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων εβδομάδων προκάλεσαν μια ασυνήθιστη εικόνα στη Μεσόγειο, η οποία φαίνεται να έχει χωριστεί σε δύο περιοχές με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη θερμοκρασία των νερών της.

Στο Αιγαίο, τα ισχυρά μελτέμια που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα λειτούργησαν ως φυσικός μηχανισμός ψύξης. Οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι ανέβασαν στην επιφάνεια πιο ψυχρά νερά από τα βαθύτερα στρώματα της θάλασσας, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 21 και 22 βαθμών Κελσίου. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι τιμές αυτές είναι περίπου έναν βαθμό χαμηλότερες από τις φυσιολογικές για τα τέλη Ιουνίου, γεγονός που αποτελεί μια ευχάριστη εξαίρεση μέσα στις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Καιρός: Θαλάσσιος καύσωνας στη δυτική Μεσόγειο

Την ίδια στιγμή, στην κεντρική και δυτική Μεσόγειο η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Εκεί η θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς ο παρατεταμένος καύσωνας και η απουσία ισχυρών ανέμων επέτρεψαν στα νερά να θερμανθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Η υψηλότερη τιμή καταγράφηκε βόρεια της Σικελίας, στην περιοχή ανάμεσα στην Ιταλία και την Κορσική, όπου η θερμοκρασία έφτασε τους 28,2 βαθμούς Κελσίου.

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως ιδιαίτερα σπάνιο και κάνουν λόγο για έναν ισχυρό θαλάσσιο καύσωνα. Σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και δυτικής Μεσογείου οι θερμοκρασίες των νερών βρίσκονται από 4 έως και 6 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή, μια απόκλιση που προκαλεί ανησυχία για τις επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα και στο κλίμα της περιοχής.

Η έντονη αυτή αντίθεση ανάμεσα στο πιο δροσερό Αιγαίο και την υπερθερμασμένη δυτική Μεσόγειο αναδεικνύει πόσο διαφορετικά μπορούν να επηρεαστούν οι θαλάσσιες περιοχές από τα ίδια ακραία καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή και οι ολοένα συχνότεροι καύσωνες δεν μεταβάλλουν μόνο τις θερμοκρασίες στην ξηρά, αλλά επηρεάζουν καθοριστικά και τη συμπεριφορά των θαλασσών, με συνέπειες που οι επιστήμονες παρακολουθούν πλέον με ιδιαίτερη προσοχή.