Τριάντα οκτώ ετών γίνεται σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η Χριστίνα Μπόμπα και από το πρωί δεν σταμάτησε να δέχεται ευχές από τα αγαπημένα της πρόσωπα και τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η γνωστή influencer ανέβασε μία φωτογραφία στα Insta Stories, με αφορμή τη σημερινή ξεχωριστή ημέρα. Στο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή, με casual διάθεση, στο μπαλκόνι του σπιτιού της, βάζοντας χαριτωμένα το χέρι της στο πρόσωπό της, προκειμένου να προφυλαχθεί από τις ακτίνες του ήλιου.

«Καλημέρα μου και χρόνια μου πολλά!», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η Χριστίνα Μπόμπα υποδέχτηκε τα 38 με χαμόγελο κι αισιοδοξία

Παρά την επαγγελματική αναγνώριση και επιτυχία, αλλά και την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο, η γλυκιά μανούλα παραμένει αφοσιωμένη στην οικογένειά της, που αποτελεί το μεγαλύτερο παράσημό της.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Χριστίνα Μπόμπα μίλησε με τρυφερά λόγια για την οικογένειά της και τις προτεραιότητές της στη ζωή. «Νομίζω αρκετά πιο απλή απ’ όσο φαντάζονται πολλοί. Είμαι μια γυναίκα που αγαπά το σπίτι της, την οικογένειά της, τους φίλους της και τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας. Αγχώνομαι, κουράζομαι, κάνω λάθη και προσπαθώ συνεχώς να εξελίσσομαι. Τα social media δείχνουν μόνο ένα μικρό κομμάτι της ζωής μας. Η πραγματικότητα είναι πάντα πιο σύνθετη, αλλά και πολύ πιο όμορφη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά

Η ίδια πρόκειται να γιορτάσει τα 38α γενέθλιά της έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Σάκη Τανιμανίδη και τις δίδυμες κόρες τους, Αριάνα και Φιλίππα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να δούμε φωτογραφίες από τους εορτασμούς να ανεβαίνουν στους λογαριασμούς του ζευγαριού στα social media.