Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο 

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο

Οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση ΑΦΜ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.06.26 , 11:47 Μάρτζυ Λαζάρου για εκπομπή Φαίης Σκορδά: «Θεωρώ ότι ήταν λίγο άδικο»
30.06.26 , 11:33 Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων, Πρόγγραμμα Εκδηλώσεων 3-12 Ιουλίου
30.06.26 , 11:30 Σοκ στη Λεμεσό: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοπυροβολήθηκε
30.06.26 , 11:11 Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο
30.06.26 , 11:09 Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
30.06.26 , 11:03 Αθώος ο πρώην αστυνομικός TikToker για τα 153 γρ. κοκαΐνης
30.06.26 , 11:02 «Λύγισε» η Νίκη Κάρτσωνα : «Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη…»
30.06.26 , 10:51 Γιώργος Δούκας: «Ο πατέρας μου μού έκανε το μεγαλύτερο κακό της ζωής μου»
30.06.26 , 10:43 Σκότωσε 17χρονη και την έβαλε σε βαλίτσα: «Ήταν εκτός του ελέγχου μου»
30.06.26 , 10:40 SEAJETS: Μοναδικές Εκπτώσεις και Προσφορές για το Καλοκαίρι 2026
30.06.26 , 10:37 Μάρω Κοντού: Τα νεότερα για την υγεία της - « Ήταν η χαρά του θαλάμου»
30.06.26 , 10:35 Τσιμτσιλή για Τούνη: «Οι πραγματικά πλούσιοι δε χρειάζεται να το φωνάζουν»
30.06.26 , 10:23 Μαίρη Βυτινάρος: «Είμαι με ένα παιδί αυτή τη στιγμή»
30.06.26 , 09:55 Πάνος Ιωαννίδης: «Αν σταματούσε το MasterChef, θα παρουσίαζα άλλη εκπομπή»
30.06.26 , 09:39 Αλλάζουν όλα στις αγορές από Temu και Shein: Νέος δασμός 3 ευρώ ανά είδος
Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο
Ποιους θα επηρεάσει η Πανσέληνος στον Αιγόκερω στις 30 Ιουνίου;
Ρουμελιώτη: Το πρόβλημα υγείας του γιου της λίγο μετά τη γέννησή του
Τσιμτσιλή: Με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό στη βάφτιση της κόρης της Τσολάκη
Άση Μπήλιου: Εβδομάδα κόλαση με Άναδρομo Ερμή, Πανσέληνο και μια σπάνια όψη
Αλλάζει ο καιρός: Μετά τα 39άρια έρχονται καταιγίδες και χαλάζι
Θυμάσαι ότι η Σίσσυ Χρηστίδου έλεγε το δελτίο καιρού;
Thylane Blondeau: Το «ομορφότερο κορίτσι στον κόσμο» παντρεύτηκε
Θωμάς Στρακόσια-Μαρία Φεύγα αγκαλιά, στα σοκάκια της Μυκόνου
«Λύγισε» η Νίκη Κάρτσωνα : «Κάθε βράδυ της ζητάω συγγνώμη…»
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Φωτογραφία unsplash (Natalya Zaritskaya)
Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού / Βίντεο Ant1

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καταβάλλεται έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 νοικοκυριά.
  • Οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν τις επόμενες ημέρες.
  • Δικαιούχοι με εισόδημα έως 40.000 ευρώ για ζευγάρι, προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί.
  • Το επίδομα χορηγείται αυτόματα, χωρίς αίτηση από τους δικαιούχους.
  • Για παιδιά γεννηθέντα από το 2025, απαιτείται ΑΦΜ έως 10 Αυγούστου για πληρωμή τον Αύγουστο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο αφορά περίπου 950.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα. 

Πληρώνεται το έκτακτο παιδιού - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Oι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι περισσότεροι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους άμεσα, καθώς η διαδικασία γίνεται σταδιακά από χθες και ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες. 

Το επίδομα χορηγείται με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς το όριο για ένα ζευγάρι φτάνει τις 40.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. 

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση από τους δικαιούχους, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία για τους πολίτες. 

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο 

Για παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, το επίδομα θα καταβληθεί τον Αύγουστο, εφόσον έχει εκδοθεί ΑΦΜ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Ant1 η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. 

Όπως εξήγησε, οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση ΑΦΜ έως περίπου τις 10 Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ
 |
ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top