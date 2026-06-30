Τι είπε η Δόμνα Μιχαηλίδου για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού / Βίντεο Ant1

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καταβολή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο αφορά περίπου 950.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Oι πληρωμές έχουν ήδη ξεκινήσει και οι περισσότεροι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους άμεσα, καθώς η διαδικασία γίνεται σταδιακά από χθες και ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το επίδομα χορηγείται με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, καθώς το όριο για ένα ζευγάρι φτάνει τις 40.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί.

Η ενίσχυση καταβάλλεται αυτόματα, χωρίς να απαιτείται καμία αίτηση από τους δικαιούχους, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία για τους πολίτες.

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι θα πληρωθούν τον Αύγουστο

Για παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, το επίδομα θα καταβληθεί τον Αύγουστο, εφόσον έχει εκδοθεί ΑΦΜ, σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Ant1 η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Όπως εξήγησε, οι γονείς θα πρέπει να μεριμνήσουν για την έκδοση ΑΦΜ έως περίπου τις 10 Αυγούστου, ώστε να ολοκληρωθεί η πληρωμή μέχρι το τέλος του ίδιου μήνα.