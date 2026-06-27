Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί Δευτέρα ή Τρίτη.

Το επίδομα των 150 ευρώ θα πληρωθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή κάποιες αίτησης ή δικαιολογητικών.

Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει δύο διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

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