Πληρώνεται το έκτακτο παιδιού - Πότε μπαίνουν τα χρήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του

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Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία pexels

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού 150 ευρώ αναμένεται τη Δευτέρα ή Τρίτη.
  • Τα χρήματα θα καταβληθούν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.
  • Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης ή δικαιολογητικών για την πληρωμή.
  • Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα.
  • Προβλέπονται δύο ημερομηνίες πληρωμής ανάλογα με τα δηλωμένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ.

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί Δευτέρα ή Τρίτη.

Το επίδομα των 150 ευρώ θα πληρωθεί απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων χωρίς να απαιτείται υποβολή κάποιες αίτησης ή δικαιολογητικών.

Το μέτρο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα και προβλέπει δύο διαφορετικές ημερομηνίες πληρωμής, ανάλογα με τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ.

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