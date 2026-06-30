Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της

To παιδί έφυγε από τη ζωή μετά από βάναυση κακοποίηση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου καταδίκασε τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της σε ισόβια για την κακοποίηση και τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου.
  • Η μητέρα, 27 ετών, επιβλήθηκε επιπλέον 23 χρόνια και 9 μήνες, ενώ ο 44χρονος πρώην σύντροφός της 24 χρόνια και 3 μήνες.
  • Το δικαστήριο αθώωσε τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου λόγω έλλειψης στοιχείων.
  • Η εισαγγελέας ανέφερε ότι ο Άγγελος είχε 32 κακώσεις και κακοποιούνταν συστηματικά για δύο μήνες.
  • Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι ο σύντροφός της ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος, αλλά η εισαγγελέας αντέτεινε ότι και η ίδια συμμετείχε στην κακοποίηση.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου έκρινε ομόφωνα ένοχους για την κακοποίηση και τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου τη μητέρα του και τον πρώην σύντροφό της. Στην 27χρονη επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 έτη και 9 μήνες και στον 44χρονο επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες. Δεν τους αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. 

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Λυπάται για τη μητέρα που είχε»

Το δικαστήριο αθώωσε ομόφωνα τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, που είχε κατηγορηθεί για κακοποίηση του παιδιού στο παρελθόν, αλλά δεν προέκυψαν στοιχεία.

Παράλληλα, η έδρα απέριψε ομόφωνα απέρριψε τον αυτοτελή ισχυρισμό της 27χρονης περί μειωμένου καταλογισμού.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της

Αυτή την ώρα το δικαστήριο συζητάει για τα ελαφρυντικά.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Ανάλγητοι, λένε ψέμματα»

Κατά την αγόρευσή της, η εισαγγελέας είχε αναφερθεί εκτενώς στα ευρήματα που καταγράφηκαν στο σώμα του παιδιού, τονίζοντας ότι ο μικρός Άγγελος έφερε 32 κακώσεις, οι οποίες, όπως είπε, προκαλούσαν έντονο σωματικό πόνο σε ένα παιδί μόλις τριών ετών.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν τον χτύπησα ποτέ, η μητέρα του με απειλούσε»

Σύμφωνα με την εισαγγελική αγόρευση, τα τραύματα εντοπίζονται σε χρονικό διάστημα περίπου δύο μηνών, γεγονός που, κατά την εκτίμησή της, καταδεικνύει ότι το παιδί κακοποιούνταν συστηματικά μέσα στο σπίτι κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Η εισαγγελέας υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο κατηγορούμενοι αποκρύπτουν την αλήθεια.

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της

«Ψέματα λένε και οι δύο κατηγορούμενοι και δεν θα μας πουν την αλήθεια ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ούτε η μητέρα ούτε ο τότε σύντροφός της προστάτευσαν το παιδί.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Δεν έβλεπα τραύματα, λυπάμαι που δεν τον έσωσα»

Παράλληλα, χαρακτήρισε ψευδή τον ισχυρισμό της μητέρας, ότι ο 44χρονος ήταν ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι η ίδια κάπνιζε και προκαλούσε εγκαύματα στο σώμα του παιδιού. Η εισαγγελέας ανέφερε, επίσης, ότι ο ισχυρισμός της κατηγορούμενης πως δεν κάπνιζε διαψεύδεται από μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία είχε θεαθεί να καπνίζει στην αυλή του σπιτιού.

Θάνατος μικρού Άγγελου: Tι ισχυρίστηκε η 27χρονη μητέρα

Στην απολογία της η μητέρα του παιδιού είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων, όσον αφορά στον τότε σύντροφό της, ότι στην αρχή το παιδί κοιμόταν μαζί τους στο διπλό κρεβάτι, ενώ στη συνέχεια περιέγραψε σοβαρά περιστατικά κακοποίησης, αποδίδοντάς τα στον τότε σύντροφό της.

3χρονος Άγγελος: «Τέτοια κάκωση ισχυρής βίας συναντάμε σε τροχαία»

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της

Όπως είπε, «δεν ξέρω τι τον έπιασε μετά, πήρε το ξύλο της κούνιας και τον είδα να χτυπάει το παιδί στα χέρια και στα γόνατα, επειδή ήταν ζωηρός». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ίδιος της έλεγε πως «καίει το παιδί για να βάλει μυαλό», προσθέτοντας ότι η ίδια δεν είχε δει ποτέ άμεσα τις πράξεις αυτές.

Θάνατος μικρού Άγγελου: «Είπα στη μητέρα να τον πάρει αγκαλιά κι αρνήθηκε»

Σε ερώτηση για το γιατί δεν πήγε το παιδί στο νοσοκομείο, απάντησε ότι το νοσηλευτικό ίδρυμα ήταν μακριά. «Πώς να πάω στο νοσοκομείο; Αφού ήταν μακριά», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Για το πρωί της 25ης Ιανουαρίου είπε ότι βγήκε για καφέ και όταν επέστρεψε είδε το παιδί σε κακή κατάσταση, ισχυριζόμενη πως: «Μπαίνω μέσα και βλέπω το παιδί πάνω στον καναπέ με γυρισμένα τα μάτια. Μου είπε ότι χτύπησε στο τραπεζάκι».

Θάνατος 3χρονου Άγγελου: Ισόβια για τη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της

Θάνατος μικρού Άγγελου: H απολογία του 44χρονου

Ο 44χρονος από την πλευρά του, στην απολογία του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση του με τον μικρό Άγγελο, υποστηρίζοντας πως «Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Άγγελο. Παίζαμε, περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί».

Θάνατος Άγγελου: «Δε με ρώτησε για το παιδί, αλλά αν έφαγαν τα σκυλιά»

Στη συνέχεια, ο κατηγορούμενος αναφέρθηκε και στη συμπεριφορά της μητέρας του παιδιού. Ο 44χρονος υποστήριξε ακόμη ότι τον Δεκέμβριο ο μικρός Άγγελος είχε βάλει τα χέρια του σε έναν κουβά σφουγγαρίστρας και, επειδή βράχηκε, η μητέρα του φέρεται να εκνευρίστηκε και να τον χαστούκισε. Όπως είπε, ο ίδιος δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά το παιδί τού το ανέφερε αργότερα.

«Εγώ δεν τον είχα χτυπήσει, εδώ δε χτύπησα το δικό μου παιδί ποτέ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, όταν του έδειξαν φωτογραφίες με τα τραύματα του 3χρονου στα κρατητήρια, τρελάθηκε, όπως είπε χαρακτηριστικά.

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