Σοκ στη Λεμεσό: Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοπυροβολήθηκε

Η γυναίκα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αστυνομικός στη Λεμεσό πυροβόλησε τη σύζυγό του και αυτοπυροβολήθηκε, χρησιμοποιώντας το υπηρεσιακό του όπλο.
  • Το περιστατικό συνέβη το πρωί έξω από σχολείο, με τη γυναίκα να δέχεται τέσσερις πυροβολισμούς και να μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.
  • Η Αστυνομία έχει αποκλείσει τη σκηνή και συλλέγει στοιχεία για τις συνθήκες του περιστατικού.
  • Επείγουσα έκκληση για αιμοδοσία έχει γίνει λόγω της σοβαρής κατάστασης της γυναίκας.
  • Δεν υπάρχουν αναφορές για προηγούμενη προβληματική συμπεριφορά του αστυνομικού.

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές στη Λεμεσό, μετά από σοβαρό περιστατικό με εμπλοκή αστυνομικού, ο οποίος φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια να αυτοπυροβολήθηκε.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος αστυνομικός χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο και πυροβόλησε τη 46χρονη σύζυγό του μέσα σε όχημα, στην οδό Ιλισίων στο Ζακάκι, λίγο πριν τις 6:50 το πρωί, έξω από σχολείο.

Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Λεμεσό - philenews.com

Αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε στη Λεμεσό - philenews.com

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο philenews.com ότι ο δράστης πυροβόλησε τη γυναίκα τέσσερις φορές, μία στο κεφάλι και τρεις στο σώμα, ωστόσο οι πληροφορίες παραμένουν υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

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Αρχικά υπήρξαν αναφορές ότι η γυναίκα ήταν νεκρή, ωστόσο νεότερα στοιχεία έδειξαν ότι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ζωτικές ενδείξεις και προχώρησαν σε διασωλήνωση. Η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία έχουν αποκλείσει τη σκηνή και συλλέγουν στοιχεία. Παράλληλα, εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από το σημείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

O αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο - philenews.com

O αστυνομικός πυροβόλησε τη σύζυγό του με το υπηρεσιακό του όπλο - philenews.com

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κέντρο Αίματος, υπάρχει επείγουσα έκκληση προς το κοινό για αιμοδοσία, καθώς η τραυματισμένη γυναίκα παρουσιάζει σοβαρή αιμορραγία και χρήζει άμεσης υποστήριξης.

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Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού ανέφερε ότι ο αστυνομικός είχε αναλάβει κανονικά υπηρεσία το πρωί και είχε παραλάβει το υπηρεσιακό του όπλο, όπως προβλέπεται. Όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν προκύπτουν στοιχεία για προηγούμενη προβληματική συμπεριφορά ή καταγγελίες σε βάρος του.

Ο ίδιος φέρεται να ενημέρωσε τους συναδέλφους του ότι θα απουσιάσει για λίγα λεπτά λέγοντας χαρακτηριστικά «πάω πέντε λεπτά και θα επιστρέψω», πριν αποχωρήσει από το σημείο υπηρεσίας του.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση μέσα στην ημέρα.

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