Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»

Για την προσωπική της ζωή και την πορεία της μετά το διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση μίλησε δημόσια η Κόνι Μεταξά. Όπως αποκάλυψε η καλλιτέχνιδα, εκείνη ήταν που δεν προσπάθησε αρκετά για να κρατήσει ο γάμος τους. Δες όσα είπε στο περιοδικό OK! και στον Αστέρη Κασιμάτη:

Νιώθεις άνετα όταν η προσωπική σου ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας;

Όταν είσαι γνωστός πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για την προσωπική σου ζωή.

Πάντως μετά το πρόσφατο διάζυγιό σου με τον Μάριο Καπότση μοιράστηκες αρκετά για το τέλος του γάμου σας.

Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα. Οπότε είμαι ΟΚ με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός.

Σε ενόχλησε που ακόμα και οι γονείς σου κλήθηκαν να μιλήσουν για το διαζύγιό σου;

Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Όλο αυτό είναι πολύ πίσω μου.

Θεωρείς ότι έκανες τα πάντα για να κρατήσει ο γάμος σου;

Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο.

Κόνι - Μάριος: Το χρονικό του διαζυγίου τους

Η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης χώρισαν έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια γάμου. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2019 και παντρεύτηκε το 2022, ανακοίνωσε τον χωρισμό του δημόσια στις αρχές του 2025. Η ίδια η Κόνι είχε δηλώσει ότι εκείνη πήρε την απόφαση να φύγει, εξηγώντας πως δεν ήθελε να συνεχιστεί ο γάμος και ότι υπήρξε ασυμφωνία χαρακτήρων και διαφορετικές προτεραιότητες. Παρά το τέλος της σχέσης, οι δυο τους διατήρησαν καλές, τυπικές σχέσεις. Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δυσκολία που βίωσε μετά τον χωρισμό, αλλά και για την ανάγκη της να προχωρήσει στη ζωή της, ενώ ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, είχε σεβαστεί την απόφασή της και είχε σταθεί στο πλευρό της παρόλο που λάτρευε τον Μάριο σαν γιο του.