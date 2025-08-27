Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»

«Δεν έκανα τα πάντα» εξομολογήθηκε η καλλιτέχνιδα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.08.25 , 11:42 Παιδική διατροφή: Βρώμη, μπανάνες, γιαούρτι - Πώς συνδέονται με τον διαβήτη
27.08.25 , 11:28 Κηδεία Δημήτρη Κωνσταντάρα: Συντετριμμένα τα παιδιά και η σύζυγός του
27.08.25 , 11:28 Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
27.08.25 , 11:19 Ταμίλα Κουλίεβα: Σταφύλια, σύκα και υπέροχα λουλούδια μέσα στον κήπο της
27.08.25 , 11:17 Νεόδμητα ακίνητα: Στον «πάγο» ο ΦΠΑ 24% και το 2026
27.08.25 , 11:12 Γαρίδες σαγανάκι με φέτα: Η συνταγή του Αλέξανδρου από το MasterChef!
27.08.25 , 11:10 Αταίριαστοι: Γιατί απουσιάζει ο Χρήστος Κούτρας από την εκπομπή
27.08.25 , 10:47 Γαλλία: Τα πιθανά σενάρια, εάν «πέσει» ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού
27.08.25 , 10:37 Παραμένει η ένταση στη Μονή Σινά: Δε φεύγουν οι «πραξικοπηματίες» μοναχοί
27.08.25 , 10:36 Αλεξάνδρου: «Τα υπονοούμενα τα πιάνουν όλοι - Με τα αυτονόητα έχουμε θέμα»
27.08.25 , 09:58 Πανελλαδική Απεργία 28/8: Κανονικά όλες οι πτήσεις την Πέμπτη
27.08.25 , 09:50 Μαλέσκου: Το όνομα που θα δώσει στην κόρη της - Πότε θα γίνει η βάπτιση
27.08.25 , 09:25 Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
27.08.25 , 09:23 Παλλήνη: Άφηνε παιδία ΑμεΑ σε δομές και μετά έβαζε φωτιές
27.08.25 , 09:23 Οι γονείς του 16χρονου Άνταμ μήνυσαν το ChatGPT για την αυτοκτονία του
Κόνι Μεταξά για Μάριο Καπότση: «Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος»
Αιγόκερως: Υποχρεώσεις στο κόκκινο
Καρκίνος: Στο επίκεντρο η οικογένεια
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Οι φίλοι του Ντέμη στο πλευρό του
Κηδεία Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: Συντετριμμένος ο Ντέμης Νικολαΐδης
O Ανδρέας Γεωργίου έγινε πατέρας - Γέννησε η Σιμώνη Χριστοδούλου
Ταύρος: Σήμερα η νοσταλγία ξυπνά μνήμες
Χρύσα Μιχαλοπούλου: Χορεύει μπροστά στην προτομή του Λεωνίδα Κουτσόπουλου
Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Το σπαρακτικό μήνυμα της κολλητής της
Γιορτή Αγίου Φανουρίου: Γιατί κάνουμε φανουρόπιτες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Λευτέρης Πανταζής: «Δεν ήξερα ότι η Κόνι είχε χωρίσει από τον Μάριο»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για την προσωπική της ζωή και την πορεία της μετά το διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση μίλησε δημόσια η Κόνι Μεταξά. Όπως αποκάλυψε η καλλιτέχνιδα, εκείνη ήταν που δεν προσπάθησε αρκετά για να κρατήσει ο γάμος τους. Δες όσα είπε στο περιοδικό OK! και στον Αστέρη Κασιμάτη:

Νιώθεις άνετα όταν η προσωπική σου ζωή βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας;

Όταν είσαι γνωστός πάντα υπάρχει ενδιαφέρον για την προσωπική σου ζωή.

Πάντως μετά το πρόσφατο διάζυγιό σου με τον Μάριο Καπότση μοιράστηκες αρκετά για το τέλος του γάμου σας.

Έχω μοιραστεί πάρα πολύ λίγα. Οπότε είμαι ΟΚ με αυτό. Έχει τραβήξει πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα κι έχουμε προχωρήσει και οι δυο τις ζωές μας. Κάνω τόσα ωραία επαγγελματικά πράγματα, συμβαίνουν τόσο πολλά στη ζωή μου, δεν θέλω πάλι να το συζητάω. Έχει περάσει τόσος καιρός.

Σε ενόχλησε που ακόμα και οι γονείς σου κλήθηκαν να μιλήσουν για το διαζύγιό σου;

Όχι, δεν με ενοχλεί τίποτα πια. Όλο αυτό είναι πολύ πίσω μου.

Θεωρείς ότι έκανες τα πάντα για να κρατήσει ο γάμος σου;

Εγώ δεν ήθελα να κρατήσει αυτός ο γάμος. Δεν έκανα τα πάντα. Εγώ ήμουν αυτή που έφυγε από τον γάμο.

κονι

Κόνι - Μάριος: Το χρονικό του διαζυγίου τους

Η Κόνι Μεταξά και ο Μάριος Καπότσης χώρισαν έπειτα από περίπου δυόμισι χρόνια γάμου. Το ζευγάρι, που γνωρίστηκε το 2019 και παντρεύτηκε το 2022, ανακοίνωσε τον χωρισμό του δημόσια στις αρχές του 2025. Η ίδια η Κόνι είχε δηλώσει ότι εκείνη πήρε την απόφαση να φύγει, εξηγώντας πως δεν ήθελε να συνεχιστεί ο γάμος και ότι υπήρξε ασυμφωνία χαρακτήρων και διαφορετικές προτεραιότητες. Παρά το τέλος της σχέσης, οι δυο τους διατήρησαν καλές, τυπικές σχέσεις. Η τραγουδίστρια είχε μιλήσει ανοιχτά για τη δυσκολία που βίωσε μετά τον χωρισμό, αλλά και για την ανάγκη της να προχωρήσει στη ζωή της, ενώ ο πατέρας της, Λευτέρης Πανταζής, είχε σεβαστεί την απόφασή της και είχε σταθεί στο πλευρό της παρόλο που λάτρευε τον Μάριο σαν γιο του.

μεταξα καποτσης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
 |
ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΠΟΤΣΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top