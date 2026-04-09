Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα 10 κιλά»

Όσα αποκάλυψε η γνωστή τραγουδίστρια για όσα βίωσε μετά το διαζύγιο

Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: NDP
Κόνι Μεταξά: «Δεν είμαι ανοιχτή σε νέο έρωτα - Περνάω ωραία μόνη και ασχολούμαι με τον εαυτό μου» / Βίντεο: Alpha
Η τραγουδίστρια και influencer, Κόνι Μεταξά, μίλησε στη διαδικτυακή εκπομπή του Κωνσταντίνου Βασάλου για το πώς διαχειρίστηκε την περίοδο μετά το διαζύγιό της από τον Μάριο Καπότση.

Η κόρη του Λευτέρη Πανταζή, μοιράστηκε με το κοινό την προσωπική εμπειρία της, μιλώντας για τις δύσκολες στιγμές, τα κιλά που πήρε έπειτα από το χωρισμό, καθώς και πώς κατάφερε να προχωρήσει τη ζωή της.

 

 

Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025

Αρχικά, αναφέρθηκε στα συναισθήματά της, τονίζοντας ότι: «Νομίζω ότι οι γυναίκες ξεπερνάνε τη σχέση τους, πολύ πριν τελειώσει. Οι γυναίκες κάνουν υπομονή, λένε το πρόβλημα της σχέσης τους, οι άντρες δεν ακούν… Οι γυναίκες προετοιμάζουν τον χωρισμό, το ξεπερνάνε, μετά χωρίζουν. Δεν καταλαβαίνετε τον χωρισμό, γίνεται, περνάτε ωραία έναν μήνα και μετά… κατάθλιψη».

 

 

Ενώ συνέχισε λέγοντας: «Μετά τα 30 έχεις πολύ συγκεκριμένα στάνταρ. Εγώ για να ξαναβρώ γκόμενο… Δεν θέλω οικογένεια και παιδιά. Μου αρέσει να είμαι μόνη μου. Δεν κάνω σεξ. Ισχύει ότι ένας έρωτας περνάει με ένα φλερτ. Συνήθως αν χωρίσω και έχω ένα φλερτ, ξεχνάω την προηγούμενη σχέση. Αλλά είμαι και Υδροχόος. Δεν έχω ξαναγυρίσει ποτέ σε πρώην. Πάντα βοηθάει να τον σβήνεις στα social media. Βοηθάει ρε παιδί μου… Βλέπεις μια εικόνα, δεν σε αφήνει να το ξεπεράσεις».

 

 

Κόνι Μεταξά: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά»

Όπως εξομολογήθηκε η Κόνι Μεταξά στη συνέντευξή της: «Μετά τον χωρισμό μου πήρα δέκα κιλά. Από το άγχος και το στρες, με όλο αυτόν τον πανικό στα social media, όταν σταμάτησε να είναι προσωπικό. Δεν ήταν σχέση, ήταν γάμος (για να το διαφυλάξω). Σίγουρα ένα glow up βοηθάει (να ξεπεράσεις μια σχέση). Στην πραγματικότητα ξεκινάει από μέσα μας και δεν μπορείς να το ελέγξεις, θα έρθει όταν είναι να έρθει από μόνο του. Δεν είναι τρόπος να ξεπεράσεις τον άλλον. Δεν είναι στο χέρι σου να κάνεις glow up, έρχεται από μέσα σου και ξεκινάει από τα συναισθήματα».

«Δεν δουλεύει να εστιάζεις στα αρνητικά του άλλου. Με το που χωρίζεις σκέφτεσαι μόνο τα θετικά. Με το που φεύγεις σκέφτεσαι τις όμορφες στιγμές, το "ρομαντικοποιούμε". Για να τα βρούμε με τον εαυτό μας ξεκινάει από το μέσα μας, έτσι; Για να φτιάξουμε το μέσα μας πρώτα, πρέπει να συγκεντρωθούμε σε όλα τα άλλα γύρω μας. Δηλαδή, κόβεις ό,τι σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα. Είτε αυτό είναι φαγητό, είτε αυτό είναι συνήθεια, είτε αυτό είναι ποτό, είτε αυτό είναι φίλοι, είτε αυτό είναι η μάνα σου που στα πρήζει, είτε αυτό είναι η αδερφή σου που στα πρήζει. Ό,τι γύρω σου σε κάνει να αισθάνεσαι άσχημα, το κόβεις. Όχι το κόβεις, απλά παίρνεις μία απόσταση από αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είμαι λίγο εκδικητική. Δεν έχω κάνει κάτι χοντρό. Υπάρχουν διαφορετικά είδη εκδίκησης», αποκάλυψε για την περίοδο μετά το  χωρισμό της η Κόνι Μεταξά.

 

 

Λευτέρης Πανταζής για Κόνι Μεταξά: «Δουλεύαμε μαζί και δε μιλούσαμε»

Κόνι Μεταξά: «Στα 25 ξεπερνούσα γκόμενο μέσα σε μισή μέρα»

Για το εάν συνηθίζει να κρατά επαφές με τους πρώην της, η γνωστή τραγουδίστρια είπε ότι: «Μηδενική επαφή μετά τον χωρισμό. Μου έχει τύχει να κρατήσω φιλικές σχέσεις αλλά ήμασταν φίλοι, πριν γίνουμε ζευγάρι. Συμφωνώ φουλ ότι η δουλειά βοηθάει. Όχι τον πρώτο καιρό, τότε είμαι σε κώμα. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τη δουλειά, έχεις και περισσότερες ιδέες. Έχω μια θεωρία ότι όποιος ερωτεύεται πάρα πολύ, του πάνε σκα… τα επαγγελματικά του», ανέφερε, επίσης, η τραγουδίστρια.

Τέλος, τόνισε ότι κάθε ηλικία είναι διαφορετική όταν βιώνει κάποιος ένα χωρισμό: «Εξαρτάται τον χωρισμό αν θα κλειστώ στο καβούκι μου ή όχι. Κάθε χωρισμός δεν είναι το ίδιο. Μπορεί να έχει να κάνει με την ηλικία, μπορεί να έχει να κάνει με τον άνθρωπο, μπορεί να έχει να κάνει με τη σχέση. Μπορεί να έχει να κάνει με το πόσο πολύ αυτή η σχέση εσένα σου κόστισε, κατάλαβες; Αλλιώς ξεπέρασα τον γκόμενό μου όταν ήμουνα 25, κι αλλιώς τώρα που είμαι 35. Στα 25 ξεπερνούσα γκόμενο μέσα σε μισή μέρα», τόνισε η Κόνι Μεταξά.

ΚΟΝΙ ΜΕΤΑΞΑ
ΧΩΡΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΖΥΓΙΟ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΡΙΑ
KONNIE METAXA
