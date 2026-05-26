Γρηγόρης Αρναούτογλου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Έχει σφίξει το στομάχι μας»

«Σηματοδοτούσε μια όμορφη εποχή»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξέφρασε τη συγκίνησή του για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.
  • Η εκπομπή "The 2Night Show" θα προβάλει μεγαλύτερο απόσπασμα από τη συνέντευξη της Μαστροκώστα, λόγω των πολλών μηνυμάτων από το κοινό.
  • Ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως σύμβολο μιας ανέμελης και φωτεινής εποχής.
  • Ανακοίνωσε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας και τόνισε ότι θα τη θυμούνται για την καλή της καρδιά και το χαμόγελό της.

Βαριά ήταν η ατμόσφαιρα στο χθεσινό «The 2Night Show», λίγες ώρες μετά την είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος και δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση για την απώλεια της πρώην γυμνάστριας και επιχειρηματία, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών.

«Ο Δέλλας έφευγε με την τελευταία πτήση για να τη δει για λίγες ώρες»

Ο παρουσιαστής πήρε τον λόγο στην έναρξη της εκπομπής και μίλησε ανοιχτά για το σοκ που προκάλεσε η δυσάρεστη είδηση, αποκαλύπτοντας παράλληλα πως η εκπομπή θα προβάλει ένα μεγαλύτερο απόσπασμα από τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει η Γωγώ Μαστροκώστα στο late night show πριν από μερικά χρόνια, μετά και από τα δεκάδες μηνύματα που έλαβαν οι συνεργάτες της εκπομπής.

«Θέλω να σας πω ότι είμαι λίγο μουδιασμένος, γιατί το νέο αυτό που ήρθε από το πρωί και έχει να κάνει με τη Γωγώ Μαστροκώστα, έχει σφίξει το στομάχι μας. Μπορεί να μην ήμασταν κολλητοί, αλλά, έχει έρθει εδώ, είναι μια συνέντευξη που παίζει έτσι πάρα πολύ σε όλα τα κανάλια από το πρωί», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εμφανώς φορτισμένος.

Στη συνέχεια εξήγησε πως η παραγωγή αποφάσισε να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη συγκεκριμένη τηλεοπτική συνάντηση, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της: «Και επειδή μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, αποφασίσαμε στην αυριανή εκπομπή να παίξουμε ένα μεγαλύτερο απόσπασμα».

Ο παρουσιαστής μίλησε με θερμά λόγια για τη Γωγώ Μαστροκώστα, τονίζοντας πως για τον ίδιο αλλά και για πολύ κόσμο συμβόλιζε μια πιο ανέμελη και φωτεινή εποχή.

«Η Γωγώ για μένα, αλλά και για πάρα πολύ κόσμο σηματοδοτούσε μια εποχή χαράς, κεφιού και μιας ελπίδας. Ήταν ένα κορίτσι που πραγματικά έδινε ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα μιας όμορφης εποχής. Και… οκ, όλο αυτό που συνέβη είναι πάρα πολύ δυσάρεστο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγο πριν κλείσει το θέμα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έστειλε το δικό του τελευταίο αντίο, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσας.

«Να πω καλό ταξίδι Γωγώ, μέσα απ’ την καρδιά μου και απ’ όλους εδώ πέρα τους συνεργάτες. Και επίσης, συλλυπητήρια στο σύζυγο, την κόρη, τους αγαπημένους. Θα σε θυμόμαστε. Και όταν αυτή η εκπομπή λέει κάτι, να ξέρετε – αλλά πιστεύω και πάρα πολύς κόσμος που σε γνώρισε – θα σε θυμόμαστε γι’ αυτή σου την καλή σου την καρδιά και αυτό το υπέροχο χαμόγελο που έχεις».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής επανέλαβε πως το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα μεγαλύτερο μέρος της συνέντευξης της Γωγώς Μαστροκώστα στην επόμενη εκπομπή: «Ξαναλέω ότι αύριο θα παίξουμε ένα απόσπασμα μεγαλύτερο από αυτό που είδατε στο διαδίκτυο. Αφού μας το ζητήσατε με τόσα πολλά μηνύματα, θα το κάνουμε στην αυριανή εκπομπή».

