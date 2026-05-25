Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στέγαση αναζητά η κυβέρνηση (βίντεο Star)

Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και πρόσθετα κονδύλια για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης αναζητά η κυβέρνηση, την ώρα που χιλιάδες νοικοκυριά αδυνατούν να βρουν κατοικία με προσιτό ενοίκιο ή δυνατότητα αγοράς.

Το πρόβλημα είναι ακόμη πιο έντονο για τους νέους, καθώς το αυξημένο κόστος στέγασης καθιστά σχεδόν αδύνατη την ανεξάρτητη διαβίωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σχεδόν 6 στους 10 νέους ηλικίας 25 έως 34 ετών εξακολουθούν να μένουν στο πατρικό τους σπίτι, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας αποχώρησης από την οικογενειακή εστία ξεπερνά πλέον τα 30 έτη.

Το 58% των νέων 25 -34 ετών μένει με τους γονείς στο σπίτι τους

Εκρηκτικές αυξήσεις σε ενοίκια και τιμές ακινήτων

Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με την αύξηση στην Αττική να φτάνει το 6,5%, ενώ τα ενοίκια κατέγραψαν άνοδο 7,6% μόνο τον τελευταίο μήνα.

Ο Φώτης Κοτσάνης, ιδιωτικός υπάλληλος που αναζητά κατοικία εδώ και έναν χρόνο, περιγράφει την κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες νέοι:

«Ψάχνω να βρω ένα διαμέρισμα και όταν βρω, εδώ και έναν χρόνο, οι τιμές είναι τόσο υψηλές που δεν μπορώ να τις αντιμετωπίσω».

800.000 κλειστά ακίνητα παραμένουν εκτός αγοράς

Την ίδια ώρα, εκτιμάται ότι περίπου 800.000 ακίνητα παραμένουν κλειστά, γεγονός που θα μπορούσε να συμβάλει σημαντικά στην αποκλιμάκωση της κρίσης.

Ο γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, Μάριος Κρανίδης, εξηγεί πως πολλά από τα ακίνητα αυτά είναι παλαιά και απαιτούν εκτεταμένες ανακαινίσεις.

«Πολλά από τα διαμερίσματα αυτά είναι παλαιά ακίνητα, πριν του ’90, και απαιτούν πολλά χρήματα για ανακαίνιση. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της πολυϊδιοκτησίας, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο ασφάλειας της μίσθωσης, που αποθαρρύνει κάποιους ιδιοκτήτες».

Νέα προγράμματα και φοροαπαλλαγές για να ανοίξουν κλειστά σπίτια

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κρίσης, το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω» προβλέπει επιδοτήσεις έως και 36.000 ευρώ, με στόχο να επιστρέψουν στην αγορά περίπου 20.000 ανενεργά ακίνητα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση εξετάζει νέες φορολογικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν κλειστά ακίνητα μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, επισημαίνει πως η βασική λύση βρίσκεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών: «Οι τιμές των ακινήτων έχουν ανέβει περισσότερο από τους μισθούς. Η λύση είναι στην προσφορά».

Υποχωρεί και η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα

Την ίδια στιγμή, πτωτική πορεία καταγράφει και η ιδιοκατοίκηση στην Ελλάδα. Ενώ το 2010 το ποσοστό ξεπερνούσε το 77%, σήμερα έχει υποχωρήσει κάτω από το 70%, αποτυπώνοντας τις μεγάλες αλλαγές στην αγορά ακινήτων και τις οικονομικές δυσκολίες των νοικοκυριών.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσιτών, Γρηγόρης Ποταμιάνος, αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αγορά στις μεταβιβάσεις και στις κληρονομικές διαδικασίες, που επηρεάζουν συνολικά τη διαθεσιμότητα ακινήτων.

