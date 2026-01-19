Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση

Πληρωμές δανείων με καθυστέρηση για 1 στα 10 νοικοκυριά

19.01.26 , 18:29 Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση
Πηγή: newpost.gr
ακίνητα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, επιχειρεί να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.  

Βασικά ευρήματα της μελέτης:

-35,5% του εισοδήματός τους διέθεσαν οι Έλληνες για στέγαση το 2024, το μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ (μ.ό. 19,2%).
-1 στα 3 νοικοκυριά στις πόλεις ξόδεψαν περισσότερο από 40% του εισοδήματός τους για στέγαση το 2024.
-1 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά εμφάνισε καθυστερήσεις σε πληρωμές. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
