Πάνω από το 35% του εισοδήματος των Ελλήνων για στέγαση

Η νέα μελέτη της διαΝΕΟσις, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ, επιχειρεί να χαρτογραφήσει με λεπτομέρεια το οξύ στεγαστικό πρόβλημα.

Βασικά ευρήματα της μελέτης:

-35,5% του εισοδήματός τους διέθεσαν οι Έλληνες για στέγαση το 2024, το μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ (μ.ό. 19,2%).

-1 στα 3 νοικοκυριά στις πόλεις ξόδεψαν περισσότερο από 40% του εισοδήματός τους για στέγαση το 2024.

-1 στα 10 ελληνικά νοικοκυριά εμφάνισε καθυστερήσεις σε πληρωμές.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr