Σε τροχιά περαιτέρω σύσφιγξης φαίνεται πως εισέρχονται οι σχέσεις Αθήνας και Τιράνων, την ώρα που η Αλβανία επιδιώκει με ένταση την ένταξή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επίσκεψη στην Αλβανία, όπου συναντήθηκε τόσο με τον Αλβανό ομόλογό του όσο και με τον πρωθυπουργό Έντι Ράμα.

Κεντρικό θέμα των επαφών αποτέλεσε η αμυντική συνεργασία των δύο χωρών στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, ενώ συζητήθηκε και το ζήτημα της οριοθέτησης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με τον Αλβανό ομόλογό του

Ο Νίκος Δένδιας, στις δηλώσεις του, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών τόσο σε επίπεδο Συμμαχίας όσο και στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας.

«Να δούμε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αλλά και σε αυτό της πορείας της Αλβανίας προς την ευρωπαϊκή οικογένεια, τι συνέργειες μπορούμε να βρούμε, πού μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε και πού η Αλβανία μπορεί να παράσχει τις δικές της εμπειρίες από τις κυβερνοεπιθέσεις που έχει δεχθεί τους τελευταίους μήνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τουρκικές προκλήσεις με «μη επανδρωμένο υποβρύχιο»

Την ίδια ώρα, η ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις παραμένει υψηλή. Τουρκικά μέσα και αναλυτές προβάλλουν βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάζει ένα μη επανδρωμένο υποβρύχιο μήκους 20 μέτρων.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς που προβάλλονται, το συγκεκριμένο σύστημα θα μπορούσε να αποτελέσει «ασύμμετρη απειλή» για μεγάλα πολεμικά πλοία, με σαφείς αναφορές ακόμη και στις ελληνικές φρεγάτες FDI HN Belharra.

Νέα ένταση στο Αιγαίο – 10 παραβιάσεις και αερομαχία

Παράλληλα, η Άγκυρα προχώρησε και σε νέες προκλήσεις στο Αιγαίο, καθώς καταγράφηκαν 10 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, ενώ σημειώθηκε και αερομαχία με οπλισμένα τουρκικά F-16.

Την ίδια στιγμή, στην Αθήνα επικρατεί αυξημένη επαγρύπνηση ενόψει της παρουσίασης του τουρκικού νόμου περί «Γαλάζιας Πατρίδας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «αχρείαστη» και «προκλητική». «Μία τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως έννομη συνέπεια και δεν δεσμεύει, είναι προφανές ότι είναι αχρείαστη και προκαλεί ένταση», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών.

Σενάρια απόβασης σε Σάμο και Λήμνο στην άσκηση «EFES»

Την ανησυχία στην Αθήνα εντείνουν και αναλύσεις φιλοκυβερνητικών κύκλων στην Τουρκία σχετικά με τη μεγάλη στρατιωτική άσκηση EFES, η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδονται στην Τουρκία, ορισμένα αποβατικά σενάρια της άσκησης αφορούσαν ακόμη και μεγάλα ελληνικά νησιά, όπως η Σάμος και η Λήμνος.

Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Τούρκου αναλυτή Εράι Γκιουτσλούερ, ο οποίος ανέφερε: «Ξέρετε ποιο μέρος είναι εκεί; Η Σάμος. Ο ελληνικός στόλος ας πάει πλέον να πιάσει ψάρια».

