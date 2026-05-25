Μαστροκώστα: Η πιο καλή στιγμή της ζωής μου & η πιο κακή ήταν την ίδια μέρα

«Είχα την τελευταία ελπίδα ότι θα βρεθεί το μόσχευμα»

Γωγώ Μαστροκώστα: Όσα είχε πει σε παλιά τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR και στην εκπομπή «Όλα Καλά»

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε σε ηλικία 56 ετών από καρκίνο, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».
  • Ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, ήταν στο πλευρό της μέχρι το τέλος.
  • Πολλοί θυμήθηκαν παλιά συνέντευξή της, όπου μίλησε για την απώλεια του πατέρα της.
  • Είχε δηλώσει ότι η πιο καλή και η πιο κακή στιγμή της ζωής της συνέβη την ίδια μέρα, όταν έχασε τον πατέρα της.
  • Τα λόγια της αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα μετά τον θάνατό της, αναδεικνύοντας την αντιμετώπιση της απώλειας και της ελπίδας.

Ο θάνατος της Γωγώς Μαστροκώστα σε ηλικία 56 ετών βύθισε στη θλίψη την οικογένεια, τους φίλους και όσους τη γνώριζαν και την αγαπούσαν. Το πρώην μοντέλο και γυμνάστρια άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου και νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μία πολυετή μάχη με τον καρκίνο.

 

Στο πλευρό της μέχρι το τέλος βρισκόταν ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, ο οποίος στάθηκε δίπλα της «βράχος» σε όλη τη δύσκολη διαδρομή.

Με αφορμή την είδηση του θανάτου της, πολλοί θυμήθηκαν μία παλιά τηλεοπτική της συνέντευξη στο STAR και στην εκπομπή «Όλα Καλά» το 2005, όπου η ίδια είχε μιλήσει για την απώλεια του πατέρα της.

Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η πιο καλή και η πιο κακή στιγμή της ζωής της, η Γωγώ Μαστροκώστα είχε απαντήσει συγκλονίζοντας:

«Αισθάνεσαι ότι η ζωή πολλές φορές σου κάνει τρομερά παιχνίδια. Για μένα η πιο καλή στιγμή της ζωής μου και η πιο κακή ήταν την ίδια μέρα. Όσο απίστευτο κι αν σου φαίνεται.

Ήταν τη μέρα που έχασα τον μπαμπά μου. Είχα την τελευταία ελπίδα ότι θα βρεθεί το μόσχευμα και ήμουν έξω από το νοσοκομείο και αισθανόμουν ότι θα άλλαζε πάλι η ζωή μου, ότι όλα θα ήταν διαφορετικά. Έβλεπα τη ζωή μου να περνά ξανά από την αρχή και ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου.

Και ταυτόχρονα, την ίδια μέρα, τον έχασα.

Θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω και τον κύριο Αλιβιζάτο γι’ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που προσπάθησε πάρα πολύ και πήρε πάρα πολύ μεγάλα ρίσκα γι’ αυτό. Δεν ξέρω… είναι αυτό το παιχνίδι της ζωής».

Τα λόγια που είχε πει το 2005  αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, καθώς αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις δυσκολίες, την απώλεια και την ελπίδα.

