Συγκλονιστικές εικόνες από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο από το drone του Star - Δύο συλλήψεις / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

Σε δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα το πρωί σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο προχώρησαν οι Αρχές.

Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου οχήματος με προπάνιο που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και εξερράγη.

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, πραγματοποιώντας ενδελεχή αυτοψία στον χώρο, συνέλεξαν ευρήματα και αξιολόγησαν τα στοιχεία που προέκυψαν, με σκοπό τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά και ακολούθησε η έκρηξη.

Όπως επισημαίνεται σε ενημέρωση της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με την εκτέλεση θερμών εργασιών με χρήση φλόγας, μέσω συστήματος φιαλών οξυγόνου-ασετιλίνης και η οποία επεκτάθηκε σε βυτιοφόρο όχημα με προπάνιο, που βρισκόταν εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη.

Όπως επισημαίνεται στην ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για το αδίκημα της πρόκλησης πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η Δ.Α.Ε.Ε. συνεχίζει υπό την εποπτεία της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής την προανακριτική διαδικασία, με τη διερεύνηση όλων των στοιχείων και δεδομένων, για την πλήρη διακρίβωση των συνθηκών εκδήλωσης του περιστατικού.