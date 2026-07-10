Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής

«Είναι πολύ καλός. Ο καλύτερος σύζυγος που θα μπορούσε να έχει κάποια»

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Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η guest εμφάνιση της σύζυγου του στο φινάλε της εκπομπής

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Σκοπελίτου, σύζυγος του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, έκανε guest εμφάνιση στο φινάλε της εκπομπής "Κοινωνία Ώρα Mega".
  • Η εκπομπή ήταν η τελευταία της φετινής σεζόν, με τους συνεργάτες να εύχονται "καλό καλοκαίρι" στους τηλεθεατές.
  • Η Μαρία δήλωσε ότι ο Ιορδάνης είναι ο καλύτερος σύζυγος και ανυπομονεί για την ανανέωση των όρκων τους στη Σίφνο τον επόμενο χρόνο.
  • Η Ανθή Βούλγαρη ανέφερε ότι η εκπομπή θα επιστρέψει τον Σεπτέμβριο με την ίδια σύνθεση.

Μια guest εμφάνιση στο στούντιο του «Κοινωνία Ώρα Mega» έκανε η σύζυγος του Ιορδάνη Χασαπόπουλου, Μαρία Σκοπελίτου, στο φινάλε της σημερινής εκπομπής, η οποία ήταν και η τελευταία της φετινής σεζόν. 

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Οι χιουμοριστικές φωτογραφίες με τη σύζυγό του Μαρία

Εκεί λοιπόν που είχαν συγκεντρωθεί όλοι οι συνεργάτες για να πουν «καλό καλοκαίρι» στους τηλεθεατές, η Ανθή Βούλγαρη είπε: «Λοιπόν κοιτάξτε, έχουμε και guest, όπως κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής. Είναι η Λάρα (σ.σ το σκυλάκι), κοντά στον Ιορδάνη. Και η Μαρία, σύζυγος Ιορδάνη, έλα εδώ. Ηρωίδα, ηρωίδα!».

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής

«Δεν είναι η ίδια στην εκπομπή, να ξέρετε. Καλεσμένη είναι», επισήμανε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. 

Η Βούλγαρη συνέχισε με τα πειράγματα που κάνει στον συνεργάτη της και καλό της φίλο, ρωτώντας τη σύζυγό του πώς τον αντέχει κάθε μέρα.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής

«Τον αντέχω. Είναι πολύ καλός. Ο καλύτερος σύζυγος που θα μπορούσε να έχει κάποια», απάντησε η Μαρία Σκοπελίτου.

Σπάνια δημόσια εμφάνιση για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και τη σύζυγό του

Νωρίτερα, η Ανθή Βούλγαρη έλεγε στον αέρα της εκπομπής πως του χρόνου τέτοιο καιρό θα πηγαίνουν στη Σίφνο, για την ανανέωση όρκων του Ιορδάνη Χασαπόπουλου με τη σύζυγό του. Ένα ακόμη ανάμεσα στα πολλά πειράγματα που του κάνει. 

«Πώς αισθάνεσαι που του χρόνου θα κάνετε την ανανέωση όρκων; Πώς το αποφασίσατε;», ρώτησε η Βούλγαρη τη Μαρία Σκοπελίτου.

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής

Ιορδάνης Χασαπόπουλος: Η σύζυγός του, Μαρία, στο φινάλε της εκπομπής

«Το περιμένουμε πώς και πώς. Καλά, εντάξει, αυτό είναι φανταστικό. Ήταν απόφαση δική μου και δική σου, ναι, και τελείωσε. Με δημοκρατικές διαδικασίες», απάντησε η σύζυγος του Ιορδάνη, εξηγώντας ότι αυτά είναι σχέδια που κάνουν οι δύο γυναίκες. «Παιδιά, φτάνει η παράσταση!», συμπλήρωσε γελώντας ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.

Το τηλεοπτικό δίδυμο της εκπομπής Κοινωνία ΄Ωρα Mega ανανέωσε το ραντεβού με τους τηλεθεατές για την ερχόμενη σεζόν. «Τον Σεπτέμβριο, πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε. Να χαμογελάτα ό,τι κι αν συμβαίνει και... μην ακούτε. Μαζί θα είμαστε», είπε στο φινάλε η Ανθή Βούλγαρη, αποκαλύπτοντας πως δε θα αλλάξει η σύνθεση στην εκπομπή τους. 

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ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΠΕΛΙΤΟΥ
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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA
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