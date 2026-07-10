Η Mercedes παίζει...τένις

Επίσημος Automotive Partner στο τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026

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Η Star Automotive Ελλάς, Γενικός Εισαγωγέας των αυτοκινήτων Mercedes-Benz στην Ελλάδα, συμμετέχει ως Επίσημος Automotive Partner στο τουρνουά γυναικείου τένις Athens Open 2026. Με τον τρόπο αυτό, μεταφέρει στην Ελλάδα τη νέα παγκόσμια συνεργασία της Mercedes-Benz με τη Women's Tennis Association (WTA), η οποία εγκαινιάστηκε το 2026.Το Athens Open 2026, διοργάνωση της κατηγορίας WTA 250, σηματοδοτεί την επιστροφή του κορυφαίου γυναικείου επαγγελματικού τένις στην Αθήνα έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, αναδεικνύοντας τη χώρα μας στον διεθνή αθλητικό χάρτη. Θα διεξαχθεί σε υπαίθρια σκληρά γήπεδα (hard courts) στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης Αθηνών στο ΟΑΚΑ από τις 13 έως τις 19 Ιουλίου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Star Automotive Ελλάς θα διαθέσει έναν εντυπωσιακό στόλο 21 οχημάτων Mercedes-Benz, εξασφαλίζοντας την ασφαλή, άνετη και πολυτελή μετακίνηση των αθλητριών, των στελεχών της WTA και των επίσημων προσκεκλημένων καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Παράλληλα, η μάρκα θα έχει έντονη παρουσία στις εγκαταστάσεις της διοργάνωσης, με δύο αμιγώς ηλεκτρικές Mercedes-Benz GLC να εκτίθενται σε κομβικά σημεία: μία στο Centre Court και μία στο Fan Zone, προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης της μάρκας.

Ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής Star Automotive Ελλάς ανέφερε σχετικά:
«Η επιστροφή μιας διοργάνωσης της WTA στην Αθήνα αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το ελληνικό τένις και τον αθλητισμό γενικότερα. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Star Automotive Ελλάς συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη γιορτή του τένις, στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνεργασίας της Mercedes-Benz με τη Women's Tennis Association. Συμβάλλουμε στην επιτυχία της διοργάνωσης προσφέροντας ένα σύγχρονο στόλο οχημάτων για τις μετακινήσεις αθλητριών και επισήμων, ενώ παράλληλα φέρνουμε το κοινό πιο κοντά στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης μέσα από την παρουσία των νέων ηλεκτρικών μοντέλων της Mercedes-Benz στο χώρο.Η υποστήριξη σημαντικών αθλητικών διοργανώσεων αποτελεί για εμάς μια επένδυση σε αξίες που εμπνέουν, ενώνουν και δημιουργούν αξέχαστες εμπειρίες για όλους.»
Η παγκόσμια συνεργασία της Mercedes-Benz με τη WTA βασίζεται σε κοινές αξίες όπως η αριστεία, η καινοτομία, η υψηλή απόδοση και η συνεχής εξέλιξη. Μέσα από αυτήν τη συνεργασία, η Mercedes-Benz στηρίζει το γυναικείο τένις σε κορυφαίο διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη και προβολή του αθλήματος.


Με την παρουσία της στο Athens Open 2026, η Star Automotive Ελλάς επιβεβαιώνει έμπρακτα τη διαχρονική δέσμευσή της να υποστηρίζει σημαντικές αθλητικές διοργανώσεις που προάγουν το «ευ αγωνίζεσθαι», την καινοτομία και την έμπνευση για τις επόμενες γενιές αθλητών και φιλάθλων.

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