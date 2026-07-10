Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»

Η ανάρτηση για την απώλεια της μαμάς της

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Η Μαρία Αντωνά κάνει jet ski

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Αντωνά μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις για την απώλεια της μητέρας της, που έφυγε τον Οκτώβριο του 2024.
  • Αναφέρθηκε στην αλλαγή προοπτικής που έχει μετά την απώλεια, τονίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να την τρομάξει όσο αυτή.
  • Εξέφρασε την ανάγκη να προστατεύει την ψυχική της ηρεμία και να μην αναλώνεται σε ασήμαντα πράγματα.
  • Υπογράμμισε ότι όλοι αντιμετωπίζουν τις δικές τους δυσκολίες και ότι η εξωτερική δύναμη δεν σημαίνει απουσία πόνου.

Μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση έκανε η Μαρία Αντωνά στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας για τις δοκιμασίες της ζωής, τις απώλειες που αφήνουν ανεξίτηλο σημάδι και τις προσωπικές μάχες που δίνει κάθε άνθρωπος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη μεγαλύτερη πληγή που εξακολουθεί να κουβαλά, την απώλεια της μητέρας της, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Οκτώβριο του 2024. Δημοσιεύοντας και μια φωτογραφία της, η Μαρία Αντωνά εξομολογήθηκε πως από τότε πολλά πράγματα στη ζωή της έχουν αλλάξει σημασία.

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«Μεγαλώνοντας κατάλαβα πως υπάρχουν πράγματα που μπορείς να αλλάξεις και πράγματα που πρέπει να μάθεις να κουβαλάς. Αυτό που με πονάει πραγματικά δεν είναι μια γνώμη, ένα σχόλιο ή μια δυσκολία. Είναι μόνο όσα δεν μπορώ να αλλάξω. Το ότι δεν μπορώ να φέρω πίσω τον άνθρωπο που μου λείπει περισσότερο. Τη μαμά μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»

Στη συνέχεια, η ίδια τόνισε πως η απώλεια της μητέρας της την έκανε να δει διαφορετικά όσα συμβαίνουν γύρω της: «Από τότε, όλα τα υπόλοιπα απέκτησαν τη σωστή τους διάσταση. Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια. Τίποτα δεν μπορεί να με λυγίσει όσο η απουσία ενός ανθρώπου που αγαπάς».

Η Μαρία Αντωνά μίλησε ακόμη για την απόφαση που έχει πάρει να προστατεύει την ψυχική της ηρεμία και να μην αναλώνεται σε καταστάσεις που δεν έχουν ουσιαστική αξία.

«Έχω κάνει μια συμφωνία με τον εαυτό μου… Να μην ξοδεύω την ψυχή μου σε πράγματα που δεν έχουν ουσία. Να μη δίνω δύναμη σε ανθρώπους που δεν αξίζουν την ηρεμία μου. Να μην αφήνω την κακία των άλλων να αλλοιώνει αυτό που είμαι εγώ», ανέφερε.

Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»

Κλείνοντας την ανάρτησή της, η παρουσιάστρια θέλησε να στείλει ένα μήνυμα για τις αόρατες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει ο καθένας.

Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»

«Ποτέ δεν ξέρεις τι κουβαλάει ένας άνθρωπος μέσα του. Η δύναμη που δείχνει προς τα έξω δεν σημαίνει ότι μέσα του δεν έχει ραγίσει χίλιες φορές. Ο καθένας παλεύει τις δικές του μάχες, θρηνεί τις δικές του απώλειες και βρίσκει τον δικό του τρόπο να συνεχίζει. Άλλος μιλάει, άλλος σωπαίνει, άλλος χαμογελά. Μα το χαμόγελο δεν είναι πάντα απόδειξη ότι η ψυχή δεν πονάει».

Μαρία Αντωνά: «Τίποτα δεν μπορεί να με τρομάξει όσο η απώλεια»

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ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΑ
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