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Ανθή Βούλγαρη: Πάμε να προσπαθήσουμε να ανοίξει η κλινικη για τα ιπποειδή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ανθή Βούλγαρη αποχαιρέτησε το άλογό της, Dream, που πέθανε από κολικό.
  • Δεν υπάρχει κλινική για μεγάλα ζώα στην Αττική, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει την απαραίτητη νοσηλεία.
  • Η Βούλγαρη απηύθυνε έκκληση για τη δημιουργία υποδομών για την περίθαλψη μεγάλων ζώων.
  • Ζήτησε από τις αρμόδιες αρχές να βρουν λύσεις για να μην χαθούν άλλα ζώα υπό παρόμοιες συνθήκες.
  • Εκφράζει απελπισία και απογοήτευση για την κατάσταση των ζώων στην Ελλάδα.

Μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της περνά η Ανθή Βούλγαρη, καθώς αποχαιρέτησε το αγαπημένο της άλογο, τον Dream.

Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, που δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για τα άλογα, θέλησε να ευχαριστήσει όσους στάθηκαν δίπλα της αυτές τις ώρες, μετατρέποντας παράλληλα τη θλίψη της σε μια δυνατή έκκληση προς την Πολιτεία.

Μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα Instagram Stories, η Ανθή Βούλγαρη μίλησε με ειλικρίνεια για τις τελευταίες ώρες του Dream, εξηγώντας πως, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν υπήρχε η δυνατότητα να λάβει την απαραίτητη νοσηλεία, καθώς στην Αττική δεν λειτουργεί κλινική για μεγάλα ζώα.

 

«Αρχικά θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τις ευχές και τα συλλυπητήρια που μου στείλατε. Όσοι δεν το ξέρετε χθες έχασα το αλογάκι μου από κολικό. Έχει περάσει σχεδόν ένα εικοσιτετράωρο και σκέφτομαι τι θα μπορούσα να είχα κάνει περισσότερο. Δυστυχώς δεν μπορούσα να κάνω τίποτα παραπάνω γιατί στην Αττική δεν υπάρχει μια κλινική μεγάλων ζώων. Το άλογο σφάδαζε από τον πόνο και το μόνο που μπορούσαμε να κάνουμε με τον γιατρό ήταν να του δίνουμε ορό και φάρμακα. Η κλινική που ήταν στο Μαρκόπουλο υπάρχει, είναι επανδρωμένη και απλά είναι κλειστή. Απορώ γιατί; Γιατί; Γιατί;», είπε χαρακτηριστικά.

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως εκείνο που την βαραίνει περισσότερο είναι ότι δεν υπήρχε η δυνατότητα να εξαντληθούν όλες οι πιθανότητες για να σωθεί το ζώο της.

«Γιατί τα άλογα πρέπει να πεθαίνουν από κολικό; Μπορεί και να μην τα κατάφερνε αλλά θα είχε την ευκαιρία να το παλέψει και εγώ θα είχα την ευκαιρία να του προσφέρω και κάτι παραπάνω. Όπως επίσης θα είχα την ευκαιρία να γίνει μια βιοψία ή μια νεκροψία. Να δούμε από τι έφυγε και τι έφταιξε.»

Στη συνέχεια, η Ανθή Βούλγαρη απηύθυνε κάλεσμα στους αρμόδιους φορείς, ζητώντας να δημιουργηθούν οι απαραίτητες υποδομές ώστε να μη χαθούν στο μέλλον άλλα ζώα κάτω από αντίστοιχες συνθήκες.

«Κάνω έκκληση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Αθλητισμού, στην Ομοσπονδία να κάτσουν να τα βάλουν κάτω και να βρούνε μια λύση. Δεν γίνεται το 2026 να χάνονται έτσι τα ζώα μας. Ίσως κάποιοι πείτε "σιγά εδώ πεθαίνουν άνθρωποι" ή "σιγά πόσοι έχουν άλογα". Είναι πολύ μεγάλος ο πόνος και είναι αρκετά τα άλογα. Και δεν χρειάζεται να είναι μόνο αθλητικά τα άλογα. Θα μπορούσε να γίνει γενικότερα μια κλινική για μεγάλα ζώα. Ο Ντριμάκος χάθηκε δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει, αν μπορώ όμως να κάνω κάτι στη μνήμη του θα κάνω μια προσπάθεια μήπως αυτό γίνει πραγματικότητα και μήπως μπορέσουν να σωθούν άλλα ζώα. Νιώθω απελπισία και απογοήτευση.»

Έξαλλη η Ανθή Βούλγαρη με μήνυμα τηλεθεάτριας - Η οργισμένη απάντησή της

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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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