Opel: Όσο πιο παλιό…τόσο πιο καλό

Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up σας δίνει καινούργιο αυτοκίνητο

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Παπαδημητρίου: Ο μεγάλος γιος της, Διονύσης, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο
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Αυτοκινητο
Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up
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Η Opel παρουσιάζει το νέο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Trade-Up, δίνοντας τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν το μοντέλο Opel της επιλογής τους ανταλλάσσοντας το παλαιό τους αυτοκίνητο και εξασφαλίζοντας σημαντικό οικονομικό όφελος.Στο πλαίσιο του προγράμματος, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του αυτοκινήτου που ανταλλάσσεται, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος που εξασφαλίζει ο πελάτης για την αγορά ενός νέου Opel. Με αυτόν τον τρόπο, η Opel επιβραβεύει όσους επιθυμούν να ανανεώσουν το όχημά τους, κάνοντας την απόκτηση ενός νέου μοντέλου ακόμη πιο προσιτή.

Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up

Στο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up συμμετέχουν δημοφιλή μοντέλα της Opel, που καλύπτουν κάθε ανάγκη μετακίνησης:

Opel Corsa – Το δημοφιλές αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη τεχνολογία και πλούσιο εξοπλισμό. Διαθέσιμο με όφελος έως €3.300.

Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up
Opel Mokka – Το δυναμικό SUV που ξεχωρίζει για τη βραβευμένη σχεδίασή του, τον προηγμένο εξοπλισμό και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του. Διαθέσιμο με όφελος έως €2.700.

Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up
Opel Frontera – Το ευρύχωρο και πολυδιάστατο SUV 5 ή 7 θέσεων, ιδανικό για οικογένειες, αλλά και για όσους αναζητούν άνεση, πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή. Διαθέσιμο με όφελος έως €2.500.

Opel: Το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up
Opel Grandland – Το κορυφαίο SUV της Opel, που συνδυάζει εντυπωσιακή σχεδίαση, προηγμένα συστήματα ασφάλειας, σύγχρονη τεχνολογία και κορυφαία επίπεδα άνεσης. Διαθέσιμο με όφελος έως €4.100.Με το νέο πρόγραμμα ανταλλαγής Trade-Up η Opel καλεί τους ενδιαφερόμενους να απευθυνθούν στο επίσημο δίκτυο Opel, προκειμένου να ανακαλύψουν το εξατομικευμένο όφελος που αντιστοιχεί στο όχημά τους.

   

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