VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές

Η μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία της υβριδικής έκδοσης

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 08.07.26, 09:24
VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
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Το Tiguan αποτελεί διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα SUV της Volkswagen. Στη νεότερη γενιά του, εξελίσσει ακόμη περισσότερο τα χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν: ευρυχωρία, άνεση, ασφάλεια, τεχνολογία και ποιότητα κατασκευής. Είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί να υποστηρίξει με την ίδια ευκολία τις καθημερινές διαδρομές στην πόλη, τις μετακινήσεις προς το σχολείο ή την εργασία, αλλά και τα μεγαλύτερα ταξίδια με την οικογένεια.

VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Στο εσωτερικό του, το Tiguan προσφέρει ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για άνεση, ευκολία και ηρεμία. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές, η εργονομία, η αναβαθμισμένη φιλοσοφία χειρισμού και η υψηλή ποιότητα κατασκευής δημιουργούν μία αίσθηση μεγαλύτερης κατηγορίας, ενισχύοντας τον premium-mainstream χαρακτήρα του μοντέλου. Ο χώρος αποσκευών μπορεί να φτάσει έως τα 1.650 λίτρα με αναδιπλωμένη τη δεύτερη σειρά καθισμάτων, προσφέροντας την πρακτικότητα που αναζητά μία οικογένεια στην καθημερινότητα και στα ταξίδια.

Η τεχνολογία στο εσωτερικό και το ψηφιακό περιβάλλον έχουν εξελιχθεί σημαντικά, με μεγαλύτερη οθόνη infotainment, Digital Cockpit Pro, Head-Up Display και βελτιστοποιημένη φιλοσοφίαχειρισμού. Ο νέος ψηφιακός φωνητικός βοηθός, οι δυνατότητες συνδεσιμότητας VW Connect, VW Connect Plus και App-Connect, καθώς και οι υπηρεσίες streaming και internet, κάνουν την καθημερινή χρήση πιο εύκολη, πιο άμεση και πιο ευχάριστη. Για τον οδηγό, αυτό σημαίνει λιγότερη απόσπαση και περισσότερη συγκέντρωση στον δρόμο. Για τους επιβάτες, σημαίνει περισσότερη άνεση και ψυχαγωγία σε κάθε διαδρομή.

VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην τεχνολογία υποβοήθησης του οδηγού. Το Tiguan διαθέτει συστήματα όπως Travel Assist, Emergency Assist, Park Assist Plus, Area View, ACC, Front Assist, Lane Assist, Side Assist, υποβοήθηση εξόδου από θέση στάθμευσης και προειδοποίηση αποβίβασης. Πρόκειται για τεχνολογίες που δεν λειτουργούν απλώς ως εντυπωσιακός εξοπλισμός, αλλά βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινή εμπειρία: από την κίνηση στον αυτοκινητόδρομο και τις μεγάλες αποστάσεις, έως τους ελιγμούς στάθμευσης σε περιορισμένους χώρους. Παράλληλα, στοιχεία όπως το Park Assist Plus με λειτουργία μνήμης, η κάμερα 360° Area View και το Head-Up Display κάνουν το Tiguan ακόμη πιο φιλικό και ξεκούραστο στην καθημερινή χρήση. VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα του Tiguan είναι η πληρότητα της γκάμας κινητήρων. Με υβριδικές επιλογές eTSI και eHybrid, καθώς και Diesel εκδόσεις, καλύπτει διαφορετικά προφίλ οδηγών και χρήσεων. Οι εκδόσεις με τον υβριδικό κινητήρα 1.5 eTSI, σε εκδόσεις ισχύος 131 και 150 ίππων, προσφέρουν αποδοτικότητα, άνεση και ευχρηστία στην καθημερινή οδήγηση.

VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές

Οι diesel επιλογές παραμένουν ιδανικές για οδηγούς που διανύουν πολλά χιλιόμετρα, ενώ οι eHybrid εκδόσεις απευθύνονται σε όσους αναζητούν αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία, σημαντική ευελιξία στη χρήση και ένα ιδιαίτερα συμφέρον φορολογικό προφίλ για εταιρική χρήση, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για οχήματα χαμηλών ρύπων.

VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές

Το Tiguan eHybrid ενισχύει ακόμη περισσότερο τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 146 km σε αστικό κύκλο WLTP. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρικά, με άνεση και χαμηλή κατανάλωση, χωρίς να περιορίζεται η δυνατότητα για μεγαλύτερα ταξίδια.Σε όλες τις εκδόσεις, το αυτόματο κιβώτιο DSG περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενισχύοντας την άνεση, την ευχρηστία και τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου.

VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Στην αίσθηση εμπιστοσύνης συμβάλλει και το Volkswagen JOY, το πρόγραμμα κάλυψης και φροντίδας που ενεργοποιείται με κάθε προγραμματισμένο service στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Service Volkswagen μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης. Με συνολική διάρκεια κάλυψης έως 10 έτη ή 150.000 χλμ., το Volkswagen JOY ενισχύει ακόμη περισσότερο το μήνυμα σιγουριάς που συνοδεύει το Tiguan και συνολικά τη Volkswagen.

VW Tiguan: H «προίκα» και οι τιμές
Η γκάμα του Tiguan ξεκινά από 33.990 ευρώ με την έκδοση Trend 1.5 eTSI 131 PS DSG, προσφέροντας από την αρχή έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό συνδυασμό τεχνολογίας, άνεσης και ποιότητας. Η έκδοση More 1.5 eTSI 150 PS DSG διατίθεται από 38.990 ευρώ, ενώ η R-Line More 1.5 eTSI 150PS DSG από 45.590 ευρώ.Στη Diesel γκάμα, η έκδοση 2.0 TDI 150 PS DSG Life ξεκινά από 43.990 ευρώ, ενώ οι Plug-In Hybrid εκδόσεις 1.5 eHybrid 204 PS DSG R-Line και 1.5 eHybrid 272 PS DSG R-Line διατίθενται από 48.780* ευρώ και 49.580* ευρώ αντίστοιχα.*Η τιμή περιλαμβάνει όφελος προωθητικής ενέργειας 3.000 ευρώ.

 

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