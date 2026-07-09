Γαρμπή για πρόβλημα υγείας: «Εύχομαι να περάσει σύντομα»

Η πρώτη εμφάνιση μετά την περιπέτεια υγείας

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Celebrities & Gossip Νεα
Καίτη Γαρμπή «Δε θα έχανα ποτέ έναν πολύτιμο άνθρωπο, όπως τον Διονύση, για ένα του ατόπημα» / Βίντεο Alpha

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε στη σκηνή μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, συμμετέχοντας στο Vamvakou Experience Festival 2026.
  • Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να είναι σε φαρμακευτική αγωγή και εύχεται να ξεπεράσει σύντομα την περιπέτειά της.
  • Προβλήματα υγείας προήλθαν από έντονη ψύξη μετά τον τελικό του Just The 2 Of Us, με αποτέλεσμα βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα.
  • Οι γιατροί της είχαν συστήσει απόλυτη αφωνία για τρεις εβδομάδες και ειδική θεραπεία για την προστασία της φωνής της.
  • Η παρουσία της στη σκηνή συγκίνησε το κοινό, που την υποδέχτηκε με θερμό χειροκρότημα.

Μετά από εβδομάδες αγωνίας και αναγκαστικής αποχής από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η Καίτη Γαρμπή επέστρεψε εκεί όπου αισθάνεται πιο ευτυχισμένη: στη σκηνή και κοντά στο κοινό της.

Καίτη Γαρμπή: Ακυρώνει συναυλίες λόγω θέματος υγείας - Το δημόσιο μήνυμα

Η αγαπημένη τραγουδίστρια πραγματοποίησε την πρώτη της ζωντανή εμφάνιση μετά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε, συμμετέχοντας μαζί με τον σύζυγό της, Διονύση Σχοινά, στο Vamvakou Experience Festival 2026, στη Βαμβακού Λακωνίας.

 

Το αγαπημένο ζευγάρι της ελληνικής μουσικής χάρισε στους θεατές μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες, ερμηνεύοντας τραγούδια που έχουν αγαπηθεί διαχρονικά και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα. Η παρουσία της Καίτης Γαρμπή στη σκηνή συγκίνησε το κοινό, καθώς ήταν η πρώτη φορά που τραγούδησε μετά την περιπέτεια με την υγεία της.

Η Καίτη Γαρμπή σε ηλικία 19 χρόνων, με κατάξανθα μαλλιά!

Λίγο πριν συνεχίσει το πρόγραμμά της, η τραγουδίστρια θέλησε να μοιραστεί με τους παρευρισκόμενους όσα πέρασε το τελευταίο διάστημα, αποκαλύπτοντας ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε φαρμακευτική αγωγή, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία της πως σύντομα θα αφήσει πίσω της αυτή τη δύσκολη δοκιμασία.

«Όπως έχετε διαβάσει έχω ένα πρόβλημα με τη φωνή μου, το οποίο εύχομαι και προσεύχομαι ότι θα περάσει σύντομα. Αυτή είναι η πρώτη εμφάνιση που κάνω μετά από όλο αυτό και τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνω. Δε θα το έχανα με τίποτα, είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Δεν έχουμε ξαναέρθει ποτέ εδώ με τον Διονύση, ζείτε στον Παράδεισο», είπε από τη σκηνή, με το κοινό να τη χειροκροτεί θερμά.

Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας που την κράτησε μακριά από τη σκηνή

Πριν από λίγες εβδομάδες, η Καίτη Γαρμπή είχε ενημερώσει τους θαυμαστές της μέσα από ένα βίντεο στα social media ότι αναγκάζεται να αναβάλει τρεις προγραμματισμένες συναυλίες, εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας.

Όπως είχε εξηγήσει, όλα ξεκίνησαν μετά τον τελικό του Just The 2 Of Us, όταν υπέστη μια έντονη ψύξη. Αρχικά εμφανίστηκε μια πάρεση στο πρόσωπό της, η οποία προκάλεσε ένα ελαφρύ «στράβωμα» στο χείλος της, με τους γιατρούς να της χορηγούν θεραπεία με κορτιζόνη.

Ωστόσο, η κατάσταση δεν περιορίστηκε εκεί. Η λοίμωξη εξελίχθηκε σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί έντονο οίδημα στις φωνητικές της χορδές. Οι γιατροί τής συνέστησαν απόλυτη αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, καθώς και ειδική φαρμακευτική αγωγή, προκειμένου να προστατευθεί η φωνή της και να αποφευχθούν μόνιμες επιπτώσεις.

«Στον τελικό του Just The 2 Of Us έπαθα μια πολύ γερή ψύξη. Η ψύξη αυτή μου άφησε ένα στραβό χειλάκι, το οποίο παλεύω με κορτιζόνη για να επανέλθει εδώ και περίπου έναν μήνα. Κάθε μέρα όλο και κάτι γίνεται και βελτιώνεται. Όμως, η ψύξη αυτή εξελίχθηκε και σε βαριά φαρυγγολαρυγγίτιδα. Ο γιατρός διέγνωσε έντονο οίδημα στις φωνητικές μου χορδές και μου επέβαλε αφωνία για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και ειδική αγωγή για να μην κινδυνεύσει η φωνή μου», είχε αποκαλύψει η τραγουδίστρια.

 

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